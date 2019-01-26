Участие «киборгов» в съезде Тимошенко обернулось грандиозным скандалом

26.01.2019, Киев, Галина Шершнева

Военные, которых на состоявшейся на днях в Киеве церемонии выдвижения Юлии Тимошенко в президенты представили как «киборгов», получили за участие в этом шоу по 10 тыс долларов.

Об этом в эфире украинского телеканала ZIK заявил бывший командир штурмовой группы батальона «Донбасс» Тарас Костанчук, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Когда я спросил у хлопцев, что это было, они ответили: мы поправляли свое материальное положение. Сколько? 10 тысяч долларов каждому. Это было сказано тет-а-тет. Я не смогу доказать, а они на камеру это не подтвердят. Но я предупредил их, что я это скажу», – сказал Костанчук.

Журналист Олесь Кромпляс полагает, что затраты Тимошенко вполне окупились, потому что обработанные пропагандой украинцы чтят воевавших в Донецком аэропорту АТОшников как героев.

«Все было сделано грамотно. На простых людей это сработало. Ее политтехнологи все продумали. Я думаю, они просчитали негативную реакцию небольшой группы активных граждан», – сказал Кромпляс.

«Киборгами» на Украине называют военнослужащих, которые пытались удержать Донецкий аэропорт, но были выбиты оттуда ополчением ДНР. Впоследствии стало известно, что АТО-шники были преданы киевскими политиками, которые в тайных протоколах к Минским соглашениям признали, что аэропорт должен отойти к ДНР.

Украинские позиции были хорошо укреплены, поэтому бои за аэропорт оказались кровопролитными. Киевские пропагандисты запустили миф о непобедимых «киборгах» и лозунг «Они выдержали, не выдержал бетон».