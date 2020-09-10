Участие сербской армии в российских учениях заблокировал украинствующий словак

10.09.2020, Белград, Алексей Топоров

Вопрос участия сербской армии в учениях на территории Белоруссии поднял докладчик Европейского парламента по Сербии Владимир Бильчик, которого впоследствии поддержала Германия.

Об этом сообщило издание «Новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Теоретик и практик евроатлантизма словак Бильчик, известный также своими работами, посвященными евроинтеграции Западной Украины, поднял настоящую истерику по поводу участия Сербии в традиционных учениях «Славянское братство».

Владимир Бильчик

В итоге, при полной поддержке председательствующей в Евросоюзе Германии была принята нота к Белграду, в которой были озвучены угрозы санкций и блокирования процесса присоединения Сербии к ЕС.

Сербские солдаты во время совместных военных учений с Россией

«Сербия должна всячески избегать участия в конфликтах крупных сил, – прокомментировал ситуацию «Новостям» подполковник югославской контрразведки в отставке Любан Каран. – Учитывая давление, связанное с участием наших солдат в ранее согласованных учениях в Белоруссии, вероятно, самое разумное решение остановить все учения, пока не станет ясно, как будут разворачиваться события на бурной геополитической сцене.

При этом важно еще и то, чтобы этот мораторий на учения и взаимодействие с иностранными партнерами не были нарушены в пользу ни одной из сторон».