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Министерство образования и науки Молдовы угрожает прекратить финансирование спортивным федерациям, если выяснится, что они сознательно допустили участие молдавских делегаций в играх БРИКС.

Об этом говорится в коммюнике минобразования РМ, опубликованном на официальной странице в соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Министерство запросило разъяснения у федераций, членами которых являются спортсмены, – Федерации борьбы на поясах, Федерации дзюдо, Федерации самбо и Федерации художественной гимнастики, относительно участия молдавских спортсменов в Играх БРИКС, проходящих в Казани.

«Если в результате внутреннего расследования выяснится, что федерации сознательно допустили делегацию спортсменов к участию, им могут сократить или прекратить финансирование. При этом напоминаем, что федерации могут наказать спортсменов, участвующих в соревнованиях несанкционированно, исключив их из состава сборной. Подтверждаем, что федерации не могут делегировать членов национальных сборных на международные спортивные соревнования без предварительного согласования с Министерством образования (за 14 дней до проведения соревнований)», – говорится в пресс-релизе.

В заявлении министерства отмечается, что участие в Играх БРИКС якобы «поощряет государство-агрессор, виновное в преступлениях, совершенных на территории Украины».

«Данные соревнования, организуемые на территории Российской Федерации, нарушают положения Олимпийской хартии – документа, регулирующего организацию, действия и функционирование олимпийского движения», – говорится в том же заявлении.

При этом не уточняется, какие именно положения Олимпийской хартии нарушают игры БРИКС.

В Играх БРИКС, проходящих в Казани, участвуют шесть спортсменов из Молдовы, представляя неофициальную национальную сборную страны: трое – в самбо (Вера Зоря, Эвелина Казаку, Анна-Мария Вакуловски), одна – в художественной гимнастике (Элина Тарлева), один – в дзюдо (Валерий Муравский) и одна спортсменка в борьбе на поясах (Виктория Болохан).

Некоторые из этих спортсменов в последние годы занимали призовые места на чемпионатах мира и Европы.

Эвелина Казаку и Вера Зоря заняли третье место на чемпионате Европы по самбо (U-20) в 2023 году. В апреле 2024 года Анна-Мария Вакуловски завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по самбо в весовой категории до 59 кг.

Представители спортивных ведомств сообщили Europa Libera (молдавский филиал «Свободной Европы»), что молдавские спортсмены поехали в Россию без одобрения властей и что к ним будут применены санкции, в том числе финансовые. Аналогичную трусливую позицию заняла коммерческий директор национального ансамбля народного танца «Жок» Мария Андриуцэ после участия артистов на мероприятии Петербургского международного экономического форума.