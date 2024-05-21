Вне зависимости от своей «легитимности», киевский узурпатор Владимир Зеленский останется военным преступником, врагом России и украинского народа. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я считаю, что истечение срока полномочия Зеленского не меняет совершенно ничего в реальной политике. Да, в пропагандистском отношении это очень выгодно, козырная карта, её, естественно, необходимо использовать. Но нужно понимать, что для нас, кто такой Зеленский? Это враг России, враг украинского народа, военный преступник, который в крови по уши, и какая разница, легитимный это военный преступник и враг, или нелегитимный военный преступник и враг. Я, если честно, большой разницы здесь не вижу», – сказал Шишкин.

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«Насчёт того, с кем и как подписывать, здесь есть как бы исторический опыт. Помнится, капитуляцию Германии подписывал фельдмаршал Кейтель, что совершенно не помешало потом по приговору Нюрнбергского суда его повесить как военного преступника. И это ни в коей мере не поставило под сомнение легитимность его подписи и того, что третий рейх прекратил своё существование. Я думаю, что в этом отношении ничего принципиально в мире не изменилось», – подытожил эксперт.