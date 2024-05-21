Участие Зеленского в переговорах не помешает потом его повесить

Владимир Гладков.  
21.05.2024 10:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1691
 
Военные преступления, Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Вне зависимости от своей «легитимности», киевский узурпатор Владимир Зеленский останется военным преступником, врагом России и украинского народа. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я считаю, что истечение срока полномочия Зеленского не меняет совершенно ничего в реальной политике. Да, в пропагандистском отношении это очень выгодно, козырная карта, её, естественно, необходимо использовать. Но нужно понимать, что для нас, кто такой Зеленский? Это враг России, враг украинского народа, военный преступник, который в крови по уши, и какая разница, легитимный это военный преступник и враг, или нелегитимный военный преступник и враг. Я, если честно, большой разницы здесь не вижу», – сказал Шишкин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Вне зависимости от своей «легитимности», киевский узурпатор Владимир Зеленский останется военным преступником, врагом России...


«Насчёт того, с кем и как подписывать, здесь есть как бы исторический опыт. Помнится, капитуляцию Германии подписывал фельдмаршал Кейтель, что совершенно не помешало потом по приговору Нюрнбергского суда его повесить как военного преступника. И это ни в коей мере не поставило под сомнение легитимность его подписи и того, что третий рейх прекратил своё существование. Я думаю, что в этом отношении ничего принципиально в мире не изменилось», – подытожил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть