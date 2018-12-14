Участницу российских ток-шоу хотят депортировать на Украину

14.12.2018, Москва, Михаил Рябов

Бывшую львовскую журналистку Елену Бойко, участницу многочисленных ток-шоу на российском ТВ, хотят депортировать из России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дочь журналистки Юлия сообщила, что 11 декабря в квартиру, которую они снимали в Москве, прибыли сотрудники полиции и попросили проследовать вместе с ними в участок для выяснения некоторых деталей.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Еще одна эмигрантка с Украины и участница ток-шоу Галина Запорожцева выяснила, что полиция прибыла после жалоб соседки на шум в квартире Бойко. В отделении полиции в ходе проверки выяснилось, что журналистка за несколько лет пребывания в России не легализовала свой статус, а просто ограничивалась заменой миграционных карт. Теперь Бойко грозит высылка на Украину, где ее будет преследовать СБУ.

«По жалобе соседки, жалующейся на шум, (хотя возможно соседка просто поддерживает Украину, мы же знаем, сколько в Москве людей выходит на митинги с украинскими флагами) прибыли сотрудники полиции… Лену пригласили для проверки документов в РОВД, а затем в миграционную службу, где инспектор, открыв компьютер с данными пересечения границы Бойко, обнаружил превышение ею пребывание в РФ более 90 дней (еще раз повторю, обмен миграционок на границе – это иллюзия до первой проверки) и вот только тогда были составлены документы, которые и были направлены в суд. К материалам, полицейских, Лена попросила присовокупить и материалы о своем уголовном преследовании на Украине, чтобы судья рассматривал вопрос с учетом невозможности ее возвращения на Украину, было ли это сделано – неизвестно. Лена отнеслась к этой истории, как к мелкому недоразумению, не подозревая серьезности ситуации, шутила», – рассказала Запорожцева.

На защиту Бойко встал телеведущий Андрей Норкин.

«В постановлении суда отмечено, что свою вину она признает, поясняя, что физически не может вернуться на Родину по причине уголовного преследования со стороны Службы безопасности Украины. Как мы знаем, это политическое преследование с обвинением в государственной измене. Суд указывает в постановлении, что Елена Бойко неоднократно обращалась в российские уполномоченные органы с просьбой о предоставлении ей статуса беженца, но всегда получала отказ», – рассказал он.

«Посмотрите на украинский интернет – там уже костры развели для Бойко, для маленькой, скандальной, раздражающей многих своим поведением и скверным языком женщины, за плечами которой не только трагедия потери Родины, но и личные трагические потери, связанные с гибелью ребенка. Скажите, пожалуйста, вот это решение суда – полностью нашему закону соответствующее – оно справедливое? Оно правое? Оно дает нам повод для гордости?» – добавляет Норкин.

Политолог Руслан Осташко, помогающий Бойко, заявил, что месяц назад ее имя было внесено в список лиц, которым запрещен въезд в Россию.

«В Базу данных Мигрант-1 (лица, которым запрещен въезд в РФ) Елена попала 9.11.18. Причины попадания базу – неизвестны. Разбираемся дальше»,- написал Осташко.

В числе тех, кто призывает не высылать Бойко, оказался и депутат Госдумы Сергей Шаргунов. «Унизительный плен ошеломлённой женщины и спешно проштампованная сдача.

Во Львов? На расправу? Телевизор ничего не заметил. Про Елену – молчок. В соцсетях хватает злорадства, а сочувствие бессильно. Ну и где уже закон о политическом убежище?

Где паспорта для наших людей? Знаю других пророссийских публицистов и политологов, которые здесь находятся на птичьих правах, постоянно ожидая выдворения… И как всегда разговоры: сама виновата, нет дыма без огня, «там» разберутся… Направил депутатский запрос генеральному прокурору», – сообщил Шаргунов.

«Лену надо освобождать. Да, она нарушила миграционное законодательство, за что должна заплатить штраф и понести иные наказания. Но не в виде депортации на Украину, где Избушка ее примет. От такой сдачи, которая станет ударом по репутации Москвы в глазах русскоязычных украинцев, российское государство будет отмываться очень, очень долго», – рассуждает политолог Геворг Мирзаян.

Главный редактор издания «Антиоранж» Ольга Киевская обращает внимание, что в конфликтной ситуации – большая вина самой Бойко, которая на протяжении нескольких лет не оформляла необходимые документы для пребывания в России.

«Честно, уже просто притомило. Некоторым закон не писан. Вроде бы мы не знаем, что она специально документы не делала. Но «выдавать нельзя». Да, нельзя. Тех, у кого документы не приняли, денег не хватило все оформить, в одних трусах и с паспортом пришлось из дома уезжать и т.п. Для этого, конечно, суды должны рассматривать не формально, а с обсуждением. Лена подавала на ПОЛИТИЧЕСКОЕ убежище, прекрасно зная, что его получить нельзя. Патент не оформляла, миграционки покупала. Все написано в решении суда. Если она не хотела на Украину, то кто должен был на ушах стоять, она или ФМС?» – отмечет Киевская.