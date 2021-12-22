Участник АТО из Грузии: Я отвечу на все ваши вопросы, но вам придётся тогда написать мои ответы

Новости Украины

Несколько дней назад на «ПолитНавигаторе» вышел перевод выдержек из сенсационного интервью, которое дал грузинский полковник Давид Мартиашвили, воевавший на стороне Киева против ЛДНР. Он выступил за налаживание отношений с РФ и заявил о губительности прозападного пути Грузии, который, по его мнению, сегодня повторяется и на Украине. Автор материала предположил, что такая метаморфоза взглядов полковника связана с тем, что экс-участник АТО был вынужден покинуть Украину из-за конфликта с властями и бывшими командиром Семеном Семенченко из добробата «Донбасс», и теперь пытается обосноваться в одной из дружественных России стран.

Однако после выхода статьи Мартиашвили оставил комментарии на форуме «ПолитНавигатора», заявив, что его позиция была искажена. Редакция связалась с грузинским военным – была достигнута договорённость об интервью по переписке, где Мартиашвили сможет подробно рассказать о своих взглядах. Полковник согласился отвечать на острые вопросы, а журналисты пообещали оставить его прямую речь без купюр.

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Давид Мартиашвили: Хорошо, что со мной связались, это меняет все. Дело в том, что там местами откровенная ложь. Я несколько лет критикую, выражаю эту позицию, за что немало пострадал и страдаю. На Родине из-за этого придурки называют «агентом Кремля», а ваше издание вообще из меня сделало предателя и человека, который высказывается по личным причинам. Там ещё много чего в оригинале было, что исказили и добавили ложь и свою фантазию. У нас и так очень мало людей, кто в открытую за союз с Россией выступают, а из военных – тем более. Пока что кроме меня никто. И в такой ситуации, в чьих интересах делать из меня подонка, я не понимаю. Думаю, это не в интересах наших стран.

ПолитНавигатор: Собственно, тогда первый вопрос. Вы написали в комментариях, что статья искажает вашу точку зрения, что именно там неверно?

Начнём с того, что я вам благодарен за такой быстрый отклик и возможность сказать всю правду, на которую, честно говоря, я не рассчитывал после этой статьи.

Кто-то нарисовал ложный образ, будто я из-за личных проблем «переобуваюсь» и этим ищу себе выгоду. Нет, я благоразумие ищу, которое, жаль, редко можно найти и в вашей стране, и в нашей.

Украина и её судьба – для меня не всё равно. Но судьба Грузии как моей Родины мне архи важна, и моя статья в грузинском издании была в основном о ней, а не об Украине, как это написал ваш журналист.

Я не призывал Украину ни к чему, а говорил в очередной раз о необходимости срочной нормализации отношений с Россией, чтобы избежать той катастрофы, которая неизбежна, если не откажемся от политики, которую навязали нам США в своих личных интересах, за что мы поплатились государственностью и суверенитетом.

А если в кратчайшие сроки народ Грузии не очнётся, тем белее, когда часть страны оккупирована, а часть колонизирована, то есть опасность реального повторения истории ровно столетней давности, когда с подачи Англии Турция в 1921 году оккупировала две области, Тао-Кларджети и Батуми.

Меня очень возмутило то что, на двухчасовом видео конференции Байдена и Путина не было сказано ни одного слова о Грузии, впрочем, как и на встрече в Швейцарии. Это может означать только одно – что за кулисами о Грузии все обо всём договорились, и пока нет расхождения между сторонами. И это тогда, когда у Эрдогана растет аппетит на бывшие оккупированные земли Османской империи, в момент, когда он в числе друзей Путина, а Грузия – официально враждебная страна России. Попробую быть краток, хоть и это сложно, когда вопрос касается России, Украины и Грузии, и той сложной геополитики, которую навязали нам США.

Автор статьи вашего издательства попытался из этого сделать сенсацию, понимая всю ситуацию и то, что происходит с человеком, который открыто говорит о нормализации отношений с Россией. А тут ещё и боец, и офицер Нацгвардии Грузии. Но он или не знал, или намеренно скрыл тот факт, что я не впервые и не из-за каких-то проблем (как он хотел преподнести в этом контексте) говорю об этом.

Я три года в открытую пишу о создании и применении народной дипломатии, раз на это не идут власти Грузии, которыми правит посольство Америки и посол Келли Дегнан. Он из меня всякими правдами и неправдами создал отрицательного персонажа – предателя, фашиста (это когда я сам борюсь против фашистов в лице неолибералов) и человека, который начал сейчас так говорить, потому что у меня проблемы. Что есть ложь. Не знаю, он это от незнания или в чьих-то интересах это делал.

В Грузии за такой открытый разговор человека объявляют «агентом Кремля». На него натравливают зомбированную пропагандистами массу людей, которые не знают истории страны, и легко подхватывают всё на ура-патриотизме. Немало людей пострадало из-за этого, и страдают по сей день, в том числе, и я.

Мне каждый раз, когда пишу пост в Фейсбук или даю интервью, приходится призывать людей, чтобы они перестали быть заложниками пропаганды, чтобы они могли раз и навсегда перебороть страх и начать открыто говорить и высказывать свое мнение по поводу грузино-российских отношений. И тут я как единственный военный, человек, который изнутри знает всё, человек, который на своей шее перенёс и по сей день переносит суровость репрессивной машины, можно сказать, получаю удар в спину.

В Грузии абсолютное большинство народа за союз с Россией, но их голоса подавлены, в отличие от кучки неолибералов (фашистов), сидящих на американских грантах. Вот их голоса и антироссийскую истерию слышно – вовсю голосят на всех телеканалах и в социальных сетях.

Да, я воевал, и не один раз за 30 лет, а в пяти в разных войнах в разное время, и я открыто об этом всегда пишу, но я не воевал, потому что презираю Россию или русский народ, а потому что люблю свою Родину. И воевать, и защищать её было моим долгом. Я в оригинале говорил что, я такого мнения был даже тогда, когда с оружием в руках воевал, что враждовать с Россией – безумие. Но не ошибайтесь – я солдат, а не политик. И когда политики не могут говорить друг с другом, гибнут такие люди, как я, по обе стороны. Ваш журналист умолчал об этом, перекрутил этот момент и цинично обсмеял меня за это. Поверьте, лучше меня вы не знаете цену мира. И если думаете, что нам – бойцам, война в радость, то ошибаетесь. Мы, бойцы, в отличие от политиков или просто гражданских, легко можем сесть за столом, и легко можем найти понимание и общий язык.

Вы пишете, что воевали несколько раз за свою Родину. ОК. Очевидно, вы воевали за независимую Грузию. Но не допускаете ли вы, например, что с точки зрения законов СССР вы были сепаратистом? И действовали в интересах тех самых сил, что сейчас установили контроль над Грузией и, по вашим же словам, готовы сдать Аджарию туркам?

Я, конечно, отвечу на все вопросы, только это вопросы чисто пропагандистские, с точки зрения заинтересованной стороны. Вы когда ставите под сомнения независимость Грузии, вы так же ставите под сомнение независимость России. Ведь всё это началось именно с Москвы, с Горбачёва, а не с меня. Я отвечу, только вам придётся тогда выслушать и другую сторону.

Итак, нет, не допускаю, потому что во время СССР ни я, ни Грузия не воевали с оружием в руках, это было исключено. Я воевал уже после развала СССР, когда все 15 республик стали независимыми, в том числе и Россия. Я был военнослужащим Грузии, и воевать и защищать её от агрессии было моим служебным долгом. Во время СССР я, 16-летний мальчик, будучи курсантом военизированной спецшколы им. Генерала Леселидзе, подключился к мирной борьбе за независимость Грузии, а когда страна получила независимость и войну одновременно, мне было 19 лет.

Я не буду дискутировать с вами по развалу СССР, потому что я, в отличие от вас, свидетель тех событий и больше знаю, в отличие от вас. Раньше часто обвиняли грузин за развал СССР, но время показало, что это было чистой води пропаганда, запущенная для принятия Горбачёва и высших членов КПСС, предателей родины.

СССР ликвидировало Беловежское соглашение, к которому, кстати, причастна Россия, Украина, Беларусь, но никак не Грузия. А для меня спустя год стало понятно, что все мы оказались жертвами предательства со стороны руководства страны и западной пропаганды, которую почему-то тогда КГБ СССР не пресекал. Это было навязано не только мне, как вы пытаетесь обвинить меня во всех земных грехах, а 200 миллионам граждан СССР. Только спустя годы пришло осознание, что развал СССР был величайшей трагедией для многих народов. Мы ценой предательства проиграли «Холодную войну», и сегодня уже многими, и следователями, доказано, что тогдашние народно-освободительные движения были запущены по плану Андропова. А пропаганда в целом и по сей день остаётся мощным оружием для воздействия на массы.

Если вы считаете, что Грузия имела право на независимость, почему вы отказали в таком праве вашим провинциям? Абхазии и Осетии?

Имела ли право на независимость страна и народ, который один из самых древнейших в нашей цивилизации, у которого четырёхтысячелетняя история как у государства? Народам на грузинской земле было дано всё: автономия, собственный язык, университеты и много ещё привилегий. И если им захотелось независимости на земле, где они жили наравне или больше чем грузины, то это не было основанием брать в руки оружие, чтобы убивать тот народ, который их приютил и дал возможность сформироваться как народ на своей земле.

Во время Второй мировой войны грузины потеряли 50% ушедших на фронт солдат, а в это время в Абхазии получали бронь только потому, что они были малочисленным народом, и как бы таким образом спасли их от исчезновения.

Вы не забывайте, я не политик, который несёт ответственность за то или иное политическое решение, а солдат, которому в отличие от вас – диванных, самому меньше хочется войны и кровопролития. Я не сейчас, чтобы сделать сенсацию, а довольно давно выступаю за нормализации отношений с Россией, за восстановление дипломатических отношений, а также в сфере культуры, науки и обороны. Как с большим соседом, с которым суждено судьбой и историей жить вместе! Правители наших стран, и даже я и вы, приходим и уходим, а наши страны и народы остаются!

Что заставило вас ехать убивать сторонников воссоединения с Россией на Донбассе? Которые раньше вас увидели пагубность проамериканского курса, который начался в Киеве после переворота 2014 года?

Если вы меня упрекаете в убийствах, хоть вы и не сможете доказать, что я убил хотя бы одного человека, но даже если так по вашему получается, что кто-то имел право на террор и убийства украинских солдат и мирных жителей? Я думал, что имею дело с изданием, которое понимает, что эти упрёки нужно в сторону отбросить и сесть и поговорить, как бы разобраться со всем этим, и что делать дальше ради восстановления Союза. А я наткнулся на пропаганду. Я отвечу на все ваши вопросы, но вам придётся тогда написать мои ответы.

Итак, относительно вашего провокационного вопроса насчёт убийств мною на Донбассе. В 2009 году мне пришлось эмигрировать из Грузии из-за преследований кровавого диктатора Саакашвили, который уничтожил мою семью, отобрал бизнес и имущество, ссылаясь на то, что я являюсь агентом всех мыслимых и немыслимых спецслужб России. Это величайшая личная трагедия в моей жизни, которая продолжается по сей день. Я не стану уделять большое внимание личному, это сейчас неважно, и думаю, вам оно малоинтересно.

В 2009 году первая страна, куда я попал после бегства от псов Саакашвили, была Арменией, откуда я обратился за политическим убежищем к президенту России. Чем ещё больше усугубил своё положение в Грузии. У меня не было конкретных политических целей, и за свое личное уже не думал, за что и поплатилась своей жизнью моя мать. Глубоко набожная и добрая женщина, чью смерть по сей день не могу пережить, считая себя виновным, что не смог защитить её, хоть и был сам беженцем. Мне пришлось срочном порядке покинуть Армению, потому что военная разведка Саакашвили пыталась шантажом заставить меня вернуться в Грузию, и в этот день самый ближайший рейс на самолёте был на Одессу. А что касается убежища, я ещё до этого получил отказ от миграционной службы России. Как видите, мой прилёт в Украину был решён судьбой.

По прилёту в Украину я повторно обратился в консульство России за выдачей визы, разъяснив им цель поездки, но мне было отказано, а служащий консульства цинично отправил меня за визой к Саакашвили после того, как меня выслушал. Мне ничего не оставалось делать, как оставаться в Украине, хоть это и не входило в моих планах.

Вы в вашей предыдущей статье намерено солгали, когда написали, что я после проигрыша на выборах партии Саакашвили не вернулся в Грузию и остался жить в Украине. Я не знаю, что хотели этим сказать читателю, но я не то что после проигрыша, а до выборов, на 3 месяца раньше вернулся на свой страх и риск, рассчитывая, что перед выборами из меня не будут создавать народного героя, как и получилось. Но в августе 2013 года я опять был вынужден эмигрировать второй раз из Грузии, после неудачного покушения на меня. Тогда от смерти спасла случайность (хотя случайности я не верю). Я уехал в Турцию, а через 8 месяцев вернулся в Украину к себе домой.

Находясь в Анкаре, я вновь обратился в российское консульство за убежищем, но в третий раз было отказано, или даже не рассматривали мой вопрос, вот таким плохим «агентом» был я, наверное. А если серьёзно, я не знаю, с чем это было связанно, скорее всего, со служебной халатностью, хотя это уже не имеет сегодня значения.

Да, я присягнул на верность украинскому народу и пошёл в 2014 году помогать в формировании добровольческого батальона, и не один, посчитав это своим долгом перед страной, которая дала мне убежище в самое трудное для меня время. Перед страной, которая единственная помогла трёмстам тысячам грузинских беженцев, идущих по дороге смерти в горах, после того, как им устроили этническую чистку на своей земле, в своих домах.

Вы говорите как истинный пропагандист, разжигая всё больше ненависти, в то время, когда я ищу путь, как положить конец вражде между нашими странами! Не забывайте, я офицер, и когда обвиняете меня и называете убийцей, на это отвечу коротко: покажите хоть один не сфальсифицированный, а истинный факт, что я убил кого-то. И я готов ответить по закону. А в остальном я не буду входить в полемику на эту тему – с человеком, который одних, защищающих свою страну и граждан, считает убийцами, а других оправдывает как раз за убийства на почве самоопределения.

Все эти смерти – что в Грузии, что в Украине, на совести разжигателей, а не солдат, хоть на какой стороне. Я уже видел это и проходил через то когда бессовестные и бездарные политики разожгли огонь, а в конце обвинили во всём своих солдат, которых сами же и предали.

Для меня судьба Украины небезразлична, потому сердце болит, когда вижу, что они тоже встали на ту ошибочную тропу, по которой уже прошли грузины, в конце которой потеряли все – и государственность, и суверенитет, и культуру, и традиции. А народ из нации превратился в поселенцев. Мне, конечно же, не хочется, чтоб и они допустили с подачи Америки эту ошибку, но решать им, и я не призывал их ни к чему. Возьмите оригинал статьи, найдите переводчика и убедитесь, что я говорю правду.

Да, я это говорил, и буду говорить, потому что это трагический факт: Америка стравила нас ради собственных интересов, и нужно найти общий язык и прекратить враждовать, а не искать, кто прав кто виноват. В таком случае Россия не меньше, а то и больше виновата в развале СССР и в разжигании этнических конфликтов. Я согласен с тем, что если НАТО считает Россию врагом, а оно именно считает её таковым, то и Россия вправе считать НАТО врагом, и в целях собственной безопасности не допустить их ракеты у себя на границе. И такая большая и сильная на сегодня страна, как Россия, пойдёт на всё, чтобы не допустить этого, и вот здесь нужно нам всем включать мозги. Я не буду говорить за Украину (но считаю аналогично), но буду говорить за Грузию: зачем и в чьих интересах делается, чтобы ракеты или базы Альянса стояли на территории Грузии?

Явно это не в наших интересах, а в интересах Запада, за что мы и поплатились! В интересы Грузии и грузинского народа явно не входят конфронтация с Россией за чужие интересы, но Америка наняла кучку предателей, посадила их на гранты, а народу закинули ложную мечту о членстве в ЕС и НАТО, в которые никогда нас не примут. Слава Богу, озарение у грузинского народа пришло, но пока всё ещё царит страх за высказывания такого мнения, потому что неолибералы (фашисты) крепко сидят на грантах, их лоббирует посольство Америки, и поэтому их голоса слышны со всех каналов телевидения и соцсетей, а голос народа подавлен. А если появляются такие, как я, то сразу рискуют быть названы предателями и агентами спецслужб России, когда натравливают ура-патриотов и идиотов. А во времена Саакашвили нас убивали, в прямом смысле этого слова. Во время проявления режима Саакашвили, который в Грузии справедливо считается предателем и ненавистником грузин, во время своего правления обвинял в шпионаже и в сотрудничестве с российскими спецслужбами и убил ни одного человека без суда и следствия! Не думайте, что я хочу показаться таким правильным, хорошим, ищущим сочувствия у тех, кто настроен ко мне враждебно.

Но ваша логика и политика меня удивила. Нам нелегко приходится из-за своей позиции. И тут ещё и русское издание всеми правдами и неправдами делает из меня подонка и временщика. Который на ходу переобувается, потому что так ему нужно, а то и ещё вчера он разрушил СССР, начал войну в Абхазии и Осетии, а в 2014 стал киллером, и убивал людей на Донбассе. Я не рассчитывал, что российская пресса из меня сделает героя, но против общего врага встретить благоразумие хотелось бы. Но повторяю, логика у вас какая-то непонятная.

Вы сейчас на территории Украины? Покинули ее? Почему?

Я нахожусь там, где за такую антиамериканскую риторику, которую веду я, очень легко достать человека и заставить навсегда замолчать.

Вы сами признаёте деструктивную роль Запада, тем не менее, обвиняете меня в разжигании и провокации. Вопрос ведь был простой. Донецк и Луганск осознали, что в Киеве власть захвачена США, устроен переворот. А вы стали участвовать в чужом конфликте. И, как я понял из ваших ответов, считаете, что действовали верно до сих пор. Нет тут противоречий, как считаете?

Несмотря на то, что моё интервью, которое было взято вами за основу, ничего общего не имеет с вопросами, которые вы сейчас задаёте, понимая вашу заинтересованность, я вам отвечу ещё раз коротко, и я больше на эту тему не буду говорить. Потому что, во-первых, я говорил о Грузии, а не об Украине, а во-вторых, что бы там ни было, и кто бы что ни мутил, право на защиту конституционного строя и территориального целостности Грузии и Украины никто не отменял, и это было и остаётся их священным долгом перед родиной и народом.

Но другое дело уже сейчас после губительной политики правительств Грузии или Украины, реальность в наших странах уже другая. И что касается Абхазии, Осетии и ЛДНР, по моему личному мнению, решения вопроса этих областей военным путём уже невозможны, и нужно искать мирное и особое решение, как бы больно это ни было для людей той или иной стороны.

А ключ решения этих вопросов лежит в Москве, а не в Америке или Европе. Это реальность, хотим мы этого или не хотим. Не учитывать горький опыт Грузии для Украины может закончиться так же печально, как в 2008 году для Грузии, чему способствовали провокация и предательская политика Саакашвили. Нам нужно отбросить всех этих благодетелей из Запада и самим сесть за стол переговоров, и в первую очередь с Москвой. Потому что санкционная политика возмущённого Запада, во-первых, работает наоборот, как показала практика. Во-вторых, никто не будет всерьёз конфликтовать и подвергать опасности своих солдат и граждан ни из-за нас, ни за Украину. И вообще, как мне кажется, большая и сильная Украина никому на Западе не нужна.

Как вы видите процесс примирения с Украины с Донбассом? Украины с Россией?

Я реалист и заранее ничего не думаю. Такие вопросы так не решаются, но скажу вам одно: в политике всё возможно, а итог переговоров зависит от умения и дипломатических мастерства переговорщика, а также реального положения дел на тот момент. Вдобавок скажу прямо, хоть и многим это не понравится. Учитывая всё, нам придётся заплатить политическую цену, а какая это будет цена, всё, опять же, зависит от вышесказанного. И опять же, по моему личному мнению, учитывая наше реальное положение и весьма мрачное будущее, то лучше заплатить один раз эту политическую цену, чем годами расплачиваться жизнями наших граждан, и раз и навсегда принести на наши земли мир и возрождение. Не нужно на меня вешать всех собак, к этому привели наши бездарные и предательские политики!

Положения весьма печальное, но у Украины, в отличие от Грузии, ещё есть шанс одуматься, во что, конечно, мало верю, потому что в нынешнем мире не благоразумие и благополучие своих граждан играет роль, а деньги и личное благополучие наших продажных политиков. Я не буду говорить за Украину, пусть тамошние патриоты решают, что лучше для народов Украины, я буду говорить о своей родине, которая уже доживает свои дни как суверенное государство, суверенитет которой отобрали США путём подкупа горстки жалких предателей.

Как Грузии сменить свой курс, учитывая, что и оппозиция в лице соратников Саакашвили, и нынешняя власть декларируют стремление в ЕС и НАТО? Это ведь та же ситуация, что и на Украине, где все за Запад, но ругают друг друга агентами Путина.

Да, я согласен с вами – всё очень сложно и печально в этом плане. Двадцатилетняя политика Саакашвили и Иванишвили привели страну к полному обнищанию. Когда голодные граждане, те кто остались там, за 20-30 долларов продают свои голоса и нанимаются активистами на митингах. Ситуацию усугубляет ещё то, что неолибералов (фашистов) спонсируют гранты США, а на месте их прикрывает посольство, что создаёт ситуацию, когда одним всё можно, а другим ничего. Вот поэтому таких, как я, единицы. Потому что Саакашвили «заблаговременно» убил тех, кто теоретически мог противостоять этому всему, вот поэтому и я 13 лет уже в политической эмиграции, и меня тоже за моё мышление называют агентом Кремля, хоть и я патриот своей страны и народа! Не могу конкретно сейчас сказать, каким образом можно изменить ситуацию, но, слава Богу, так, как я, мыслит абсолютное большинство народа, пусть хоть и боятся в открытую сказать. Но я знаю мнение думающих людей, и поэтому я большую надежду возлагаю на народную дипломатию и гражданское мужество пусть пока малочисленных групп.

Действительно ли велика угроза потери Аджарии для Грузии из-за влияния там Турции?

Сегодня из-за ежедневно растущего аппетита Эрдогана, восстановление Османской империи более чем реально, и де-факто она почти уже турецкая. Бизнес полностью принадлежит им, как и недвижимость. Потом, из-за предательской политики Саакашвили несколько десятков тысяч турок получили гражданство Грузии, что позволило им сделать деньгами то, что не смогли сделать мечом за 10 веков. Потом что самое страшное это то что, наша нынешняя молодёжь на полном серьёзе думает, что Турция исторически была нам другом и партнёром, который защищал от агрессии России. И это очень плачевно, потому что народ, потерявший свою историю, так же запросто потеряет страну!

30 лет предатели и неолибералы переписывали историю, 30 лет вкладывали в головы явный бред школьникам и студентом, и это сегодня дало свои плоды. Обстановка более плачевная, чем можно представить, и вам как разумному человеку, как меня не радует развал России, так и вас не должна радовать потеря Грузии. Потому что Турция член НАТО, и их ракеты встанут прямо у вас за спиной, которые до Москвы долетят за 15-20 минут. Уже даже по обоюдным интересам мы не должны допустить этого! Если вы не в курсе, нынешняя власть Грузии в самом сердце страны на один век за 50 долларов продал 1500 гектаров земли, леса, поля и 32 километра реки Риони. А самое плохое то, что там богатые месторождения урана. Россия это проглотила? Не знаю, но пока Путин и Эрдогана дружат друг с другом, наши народы от этой дружбы могут только пострадать.

Какую роль в смене курса Грузии могла бы сыграть Православная Церковь? Учитывая протесты против ЛГБТ и давление западных посольств по этому вопросу.

Безусловно, большую. Потому что Православная Церковь осталась единственным институтом в стране, у которого больше доверия, чем у всей политической элиты (как они себя называют). По сути, Церковь – последний бастион грузинской национальной идентичности, поэтому глобалисты с ЛГБТ и с гражданским сектором, сидящие на грантах США борются с Церковью. Они и внутрь пробрались через продажных членов синода и некоторых батюшек. Наш святейший прибывает в глубокой старости, и в такое время, сами понимаете, враги особо активируются. Но народ стоит на защите Церкви. Я не знаю, какую рол сыграет Церковь во всём этом, но знаю одно: у нас, у грузин, предстоит одно генеральное сражение с внутренними врагами страны, для чего важна внешняя поддержка. Иначе, будет сложно вырвать страну из рук американцев, которые из древнего государства превратили Грузию в биолабораторию, а народ – в лабораторных подопытных кроликов.

А что послужило поводом для вашего отъезда с Украины? Почему вы разошлись с Семеном Семенченко? Как вы оцениваете его арест? Он настаивает, что безвинно пострадавший и жертва репрессий

Мне нечего скрывать, причиной моего уезда из Украины в конце января 2019 года послужила стопроцентная уверенность о возвращении Саакашвили на Украину, что на сей раз могло закончиться для меня очень плачевно. Многие из его лакеев, кто предали его после депортации и перед возвращением, не против были бы доказать ему «верность» через меня. А от людей, у которых нет ни чести, ни доблести, нет никаких ценностей, кроме личной наживи, хоть на чужом горе, можно было ожидать любую подлость. Тем более что за два месяца раньше на меня было совершено покушение.

Что касается Семенченко-Гришина, не смешите, пожалуйста. Вы из интернета знаете, что конфликт у меня с ним началось в 2014 году, и, несмотря на многие подлости от этого труса мародера, я не уходил никуда. Что касается моего личного мнения по поводу его ареста, скажу так: если его расстреляли бы, то это было бы справедливее, чем арест, который ещё неизвестно чем закончится!