Участник АТО: Порошенко врёт о сильнейшей армии

11.03.2019, Киев, Игорь Петров

Хотя Петр Порошенко заявляет о невиданном переоснащении армии Украины, реальное техническое состояние вооружений в ВСУ оставляет желать лучшего. Об этом на канале «Союза блогеров Украины» заявил участник АТО Михаил «Сотник» Подгайный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проблема очень большая. Я непосредственно мог наблюдать что там делается. Начиная с 2014 года вместо нормальной военной техники, которая должна была там быть, тот же наш 5-й батальон территориальной обороны «Прикарпатье» выехал на фронт на желтых школьных автобусах, они были как мишени. Настоящей военной техники не было, были желтые школьные автобусы. И просили, чтобы люди ночевали в тех автобусах.

Ужасное состояние дел, на самом деле.

Кроме того, потом появился один БРДМ, который непонятно для чего нужен и вообще не приспособлен к войне. Это просто ничем не защищенный кусок металла, он не бронированный, не вооруженный. И такая ситуация продолжалась с 2014 года.

Я вернулся с фронта осенью 2017 года, я видел то же самое в Песках, Авдеевке, видел, что там есть. Там ужасное состояние, никаких современных видов вооружения, никаких бронированных автомобилей.

У ребят были автоматы и пулеметы 60-х, 70-х годов. Военные с добровольцами делились ракетами, ПТУРами, и очень много было выстрелов, которые просто не срабатывали.

Все, что на красивой картинке у Порошенко – какие-то там танки, бронемашины, мощные снайперские винтовки – все неправда. На самом деле люди воюют старыми СВД, которые вообще не считаются снайперским вооружением, старыми автоматами, старыми пулеметами.

Я был на позициях в Марьинке – там вообще пулеметы полуразобранные стояли. Это в официальных вооруженных силах. Много боеприпасов, которые устарели и просто не срабатывают, могут взорваться где угодно и когда угодно, много таких случаев было.

Что с ними делать – непонятно. Все эти красивые картинки – это для Европы: «дайте нам транш МВФ, а мы его тихонько раскрадем», – сказал АТОшник.

Он также сообщил, что квартиры, выделенные участникам АТО в Прикарпатье, присваивают себе чиновники и местные депутаты. По словам Подгайного, из 150 квартир, которые государство выделило участникам АТО в Ивано-Франковской области, половина досталась людям, которые не имеют отношения к боевым действиям в Донбассе.