Участник АТО сообщил о критической ситуации в Донбассе

10.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские военнослужащие-контрактники стараются любыми способами покинуть зону боевых действий в Донбассе. Об этом в эфире YouTube-канала «Союз блогеров Украины» заявил «ветеран» ВСУ под псевдонимом Олекса Довбуш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я должен констатировать, что большинство профессиональных военнослужащих стараются покинуть Вооруженные силы. То есть они, видя ту ситуацию, которая происходит в ВСУ, что обещание, которые давало нынешнее правительство, Зеленский давал, не реализовываются.

И большинство стараются покинуть ВСУ, и искать работу за границей, искать применения в гражданской жизни, чтоб как-то реализовать себя. Поэтому особого оптимизма у военнослужащих и ветеранов я не наблюдаю», – отметил он.

Довбуш отметил, что многие разочарованы коррупцией украинского командования, которое зарабатывает большие деньги на крови военнослужащих. В результате желающих подписать контракт и отправиться в АТО всё меньше.

«К сожалению, за последние пять лет многие научились зарабатывать на украинской крови, поэтому сегодня привлечь контрактников очень сложно. Год назад, насколько я знаю, на 4 грузовых автомобиля был один водитель. Сегодня во многих частях, я знаю от своего товарища, который служит в 43 бригаде, у них осталось 8 офицеров в дивизионе, и ни одного военнослужащего-контрактника.

Да, есть и такие печальные факты. И я думаю, что желающих послужить в АТО будет становиться всё меньше и меньше», – добавил бывший атошник.