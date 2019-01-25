Участник блокады Крыма получил 10,5 лет тюрьмы

25.01.2019, Симферополь, Виктор Орлов

Житель Крыма приговорен к 10,5 годам лишения свободы за участие в «батальоне им. Н. Челебиджихана», который был сформирован на Украине запрещенным в РФ меджлисом и осуществлял незаконную блокаду полуострова.

«Ленинский районный суд Республики Крым вынес приговор 24-летнему крымчанину Февзи Саганджи, обвиняемому в участии в незаконном вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам Российской Федерации.

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Установлено, что житель полуострова в январе 2016 года по мотивам политической вражды по отношению к Российской Федерации и факту вхождения в ее состав Республики Крым, добровольно вступил в ряды возглавляемого Ленуром Ислямовым «крымско-татарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана», действующего в приграничных районах Херсонской области Украины.

Являясь членом указанного НВФ, поддерживая цели его создания, (осуществление блокады Крыма со стороны украинской границы, а также борьба, в т.ч. вооруженная за возвращение Крымского полуострова в состав Украины), Февзи Саганджи с января 2016 по сентябрь 2017 года принимал активное участие в деятельности батальона, пройдя курсы стрелково-огневой, рукопашной и минно-взрывной подготовки.

В сентябре 2017 года он вернулся в Крым, однако, имея реальную возможность добровольно прекратить свое участие НВФ, не обратился в правоохранительные органы с заявлением об этом, тем самым, продолжив свою преступную деятельность по участию в батальоне.

В апреле 2018 года крымчанин задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. В отношении него следственным отделом Управления возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 208 УК РФ.

23.01.2019 Ленинский районный суд Республики Крым признал Февзи Саганджи виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы», – сообщили «ПолитНавигатору» в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.