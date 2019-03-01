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Война, Донбасс, История, Россия, Русская Весна, Украина
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Участник боев в Славянске опроверг миф о договорняке ополчения с ВСУ

Командующий ополчением Донбасса в 2014 году Игорь Стрелков не договаривался с украинскими военными о предоставлении «коридора» для отступления из Славянска в Донецк.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал экс-советник Игоря Стрелкова, участник боев в Славянске Игорь Друзь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень много спекуляций сейчас вокруг этого. И при том даже в наших патриотических кругах запущены совершенно вредоносные мифы. А именно доходят в своем цинизме до того, что рассказывают, будто Стрелков договорился с ВСУ, предоставили нам коридор, и так мы вышли. Ну извините, я сам тоже там выходил…

Проводники перепутали дорогу, и мы оказались первыми во главе колонны, хотя были позади колонны, и въехали в Краматорск, не желая этого. Мы въезжаем в Краматорск, как я слышу канонаду, вижу разрывы – и как раз те, кто был на нашем месте, попали под «Грады».

Поэтому, когда сейчас писаки начинают писать о том, что у нас был коридор, то я говорю: «А «Грады» тоже входили в условия этого коридора?», – пояснил Друзь.

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