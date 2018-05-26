26.05.2018, Киев, Михаил Рябов
  2 695 просмотров
Д.Б., Украина

Участник Майдана обматерил Порошенко на Майдане


Киевский блогер Михаил Волгин обнародовал запись, где запечатлен бывший участник Евромайдана Ярослав, который на том самом Майдане проклинает президента Петра Порошенко, а также главу МВД Арсена Авакова.

Внимание! Ролик изобилует ненормативной лексикой.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть