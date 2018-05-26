26.05.2018, Киев, Михаил Рябов

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Участник Майдана обматерил Порошенко на Майдане

Киевский блогер Михаил Волгин обнародовал запись, где запечатлен бывший участник Евромайдана Ярослав, который на том самом Майдане проклинает президента Петра Порошенко, а также главу МВД Арсена Авакова.

Внимание! Ролик изобилует ненормативной лексикой.

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