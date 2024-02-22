Участник Русской Весны рассказал, как нацисты приезжали похитить его из Крыма

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Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко (на фото) весной 2014 года пытался выкрасть лидера «Русского блока» Геннадия Басова, чтобы обменять на своего сына, задержанного с группой приехавших из Киева нацистов-майданщиков в Севастополе.

Об этом в эфире телеканала НТС рассказал сам Басов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот момент частенько вспоминался. Некоторые особо одарённые граждане говорили, что я сам всё это организовал. Но, на самом деле, в это время находился на территории Крыма сын экс-министра обороны Украины Гриценко. Его задержали за противоправное действие. Почему-то Гриценко пришла в голову интересная мысль: похитить какого-либо общественного деятеля или политика на территории Севастополя и переправить в Киев, чтоб затем обменять. Он здесь обратился к своим представителям, те нашли исполнителей и, как обычно бывает, исполнители, получив определённые денежные средства, пришли на Ленина, где одновременно базировалось и СБУ, и ФСБ.

Я в это время был в Москве, а когда прибыл, встретился с сотрудниками ФСБ. Они у меня забрали телефон, с сотрудниками спецподразделения направили на квартиру. Я там находился некоторое время, пока приехали исполнители, сфотографировали меня со связанными руками. А дальше средства массовой информации опубликовали, что я похищен. И до самого вечера мы сидели, ждали, пока не появятся эти представители», – отметил он.

Когда представители Гриценко появились, сотрудники спецподразделения осуществили их захват. По словам Басова, «получив по морде», украинские агенты чистосердечно во всём признались, и через 5 минут уже подробно рассказывали в интервью о задачах, которые им были поставлены бандеровским боссом Гриценко.

«Пару лет тому назад со мной общались представители Следственного комитета из Москвы, как раз по поводу того, что Гриценко выдвигались различные обвинения. Его сейчас заочно осудили на территории Российской Федерации. Но, к моему сожалению, кроме моего опроса и дополнительной информации, к какому-то конкретному осуждению Гриценко дело не дошло. Тем не менее, в Следственном комитете помнят о том, что такая ситуация была», – подытожил Басов.