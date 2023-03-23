Участник штурма Мариуполя рассказал о массовых проукраинских настроениях в городе

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Военкор из Донецка и военнослужащий подразделения «Ахмат» Геннадий Дубовой рассказал о проукраинских настроениях у жителей Мариуполя, с которыми сталкивались бойцы российской армии.

«Когда мы брали Мариуполь нам – бойцам ДНР – в глаза тамошние жители говорили, что нас не ждали и считают нас виновниками войны. Сейчас мариупольчан всячески ублажают, однако – точно это знаю – и не уехавшие на Украину остались в массе проукраинскими и мечтают о «замирении, но и не о вхождении в Россию навсегда». Увы!» – написал Дубовой в своем блоге.

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По его мнению, не следует питать иллюзий, что в большей части на Украине «такие же, как и мы, русские» – Дубовой настаивает, что там уже проживает «другой, расколотый народ, лишь меньшая часть которого лояльна к России».

«Нетрудно представить как нас ждут в Днепропетровске, Кировограде, Черновцах… На той стороне разные люди. Расколотые давно на украинцев, лояльных России (но не особо её ждавших и ждущих, желающих лишь жить мирно, то есть, опять-таки, по сути, сторонников самостоятельной Украины) и укров, которым мы никогда ни при каких условиях не будем братьями, как бы мы сами себя не обманывали. Европа им по мироощущению ближе, дело совсем не оболванивании, к которому всё сводят наши наивные эксперты в кавычках и без. Сколько людей стояло в очереди за российскими паспортами в Харьковской области? Очень мало… А в Херсонской? А посмотрите статистику – иллюзии о ждущих нас братьях сразу исчезнут. Сколько украинцев уехало в ЕС и сколько в РФ? Сравните. И перестаньте стенать о том, что «там обманутые русские». Нет! Там в большинстве своём убежденные укры», – считает ополченец.

Тем не менее, он считает, что России придётся вернуть большинство своих исторических земель.

«ВСУ должны быть и будут разгромлены вчистую, нынешняя Украина демонтирована и переформатирована. Из чего вовсе не следует, что мы – как о том вопят сетевые аналитики со школьными замшелыми схемами в головах – непременно должны вернуть все исторически русские земли. На данном этапе это крайне нецелесообразно и будет лишь воспроизведением войны – миллионы украинцев-укров нам не переварить. Оптимальный вариант – разделение по линии Днепра плюс Одесса и сухопутный коридор в Крым. А жители пусть сами выбирают, на какой – украинской или русской – территории им жить», – резюмирует Дубовой.