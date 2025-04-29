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Оставлять в каком-либо виде Украину, да ещё и поставить во главе её «бывших» – было бы со стороны Москвы крайне опрометчиво.

Об этом в программе «ПолитОтдел» заявил участник СВО, подполковник Алексей Селиванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается «пролюбили Украину», я бы вспомнил вполне уважаемых нами политиков, которые сейчас находятся на территории России, которые поддерживали партию «Свобода» Тягнибока (запрещена в РФ), будучи при власти – чтобы вырастить себе удобного спарринг-партнёра на выборах. То есть, за нацистов не проголосуют, а за них, донецких бандитов, проголосуют. Люди «отжимали» бизнес. Многие люди пришли на Майдан не потому, что бандеровцы, а потому, что у них перед этим «отжимали» бизнес донецкие. Тоже реальность такая. Кого президент Украины своим технологом сделал? Пола Манафорта, американца, который двигал эту тему. Кто был вице-премьер при правительстве Януковича-Азарова по гуманитарным вопросам? «Радиосвободовка» Ганна Герман-Стецив. Западенка, которой всё русское было дико и враждебно. То есть люди, которые правили той Украиной, они не хотели поддерживать русскую идентичность, вся идентичность пробивалась помимо их воли… Эти люди давили прорусские движения и поддерживали проукраинских, чтобы относительно их казаться как бы выше», – напомнил Селиванов.