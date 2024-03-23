Участник СВО: Пол России ещё даже не осознало, что происходит

Полстраны еще не осознало, что происходит, и чем дальше вглубь России, тем меньше понимания, что идет война. Однако консолидация уже произошла, и из электората общество превращается в гражданское, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Как рассказал в эфире «Крым 24» участник спецоперации с позывным «Призрак», он уже два года контактирует с властями Белгородской и Орловской областей по фронтовым нуждам.

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«7 марта был в Белгороде, а 6 был Мценск Орловской область. Командировка у меня была. И всей России надо это видеть, другим регионам, которые по факту ещё даже не осознали, что происходит. И таких регионов очень много на самом деле. Посмотреть на Белгород, поклониться этим людям, которые там есть, которые фронту помогают неимоверно просто. Белгородская область и Орловская область лидеры в плане помощи фронту. Иной раз приходишь к губернатору Белгородской области что-то попросить, иногда бывает стыдно. Ты приходишь и понимаешь, что и они уже, бедные, измотаны все. Но ты приходишь, понимая, что туда парням на фронт это нужно просто-напросто. Он на тебя смотрит, не говорит тебе «потом», он не говорит тебе «подожди», он говорит – «сделаю». И вот этот народ, который в Старом Осколе, в Белгороде они с такой душой это все делают. Я когда их спрашиваю, почему? Почему уже два года изо дня в день вы этим занимаетесь, они говорят: а какая разница, кому мы будем помогать? Бойцам из Крыма или бойцам из Воронежа? Или это бойцы псковские? Это наши это наши парни. И мы будем помогать любому, кто к нам обратится. Пол России ещё даже не осознало, что происходит», – подчеркнул «Призрак.

Аналитик и военный волонтер Павел Селекзянов указал, что через трагические события и ситуации в настоящий момент идет возрождение гражданского общества.

«Это и есть трансформация населения из безликого электората в гражданское общество и в нацию. Это как раз так и есть, когда граждане одной страны неважно, где они живут, помогают всем. Потому что мы все равно все русские», – отметил он.

Инженер-конструктор, архитектор Денис Пиманов добавил, что свой характер и волю белгородцы проявили на голосовании, показав одну из самых высоких явок по стране, хотя регион постоянно подвергается обстрелам.

«Белгородцы уже 2 года как осознают, что другого пути у нашей страны нет, как выиграть, победить, выстоять. Потому что, если мы дадим слабину, то нашей страны просто не останется. Видимо это понимание и подвигло белгородцев проголосовать в таком количестве. Ну а выбор по итогу вы все прекрасно знаете. Но для белгородцев другого выбора и не было, поскольку главнокомандующий, поскольку он принял это решение нелёгкое противостоять всему нехорошему, что накопилось в мире, соответственно во главе с ним надо это и заканчивать», – подытожил Пиманов.