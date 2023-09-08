Участник СВО прокомментировал киевские доклады о «продвижении» ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Распиаренное Киевом продвижение ВСУ на отдельных участках фронта не имеет никакого отношения к военным успехам, но оборачивается огромными потерями для укронацистов, так как заманивание противника в огневые мешки – является частью обычной тактики российского командования.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорите правду» заявил глава крымского отделения межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса», бывший начальник военной полиции ДНР Виктор Аносов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Аносова, командование ВСУ рапортует о взятии очередных ста метров «серой зоны», чтобы показать западным кураторам свои «успехи».

«Они у себя позиционируют, что контрнаступ еще не закончился, потому что ту политику, которую они у себя продвигают, информационная война, которую они ведут, – они доказывают, что у них свои победы. Хотя, по большому счету если взять, они продвинулись немного – где-то «серую зону» заняли, которая большого для нас значения не имеет. Тем более, эти территории все пристреляны, квадраты имеют свои координаты, и наши войска используют тактику заманивания. То есть, они отходят от позиций, украинские войска заходят на эти позиции «серой зоны», и артиллерия и авиация их накрывает. Тем самым происходит утилизация. Но они же в этом плане продолжают все равно напирать, одну волну за другой накидывать, чтобы показать перед американскими кураторами, что они активно воюют и продвигаются. Они за каждые сто метров кричат, что «мы продвинулись», хотя значения большого не имеет. Эти высказывания: «Пройдусь по набережной», пройдусь еще где-то – это очередная клоунада», – заявил Аносов.