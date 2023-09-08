Участник СВО прокомментировал киевские доклады о «продвижении» ВСУ

Анатолий Лапин.  
08.09.2023 17:28
  (Мск) , Симферополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Распиаренное Киевом продвижение ВСУ на отдельных участках фронта не имеет никакого отношения к военным успехам, но оборачивается огромными потерями для укронацистов, так как заманивание противника в огневые мешки – является частью обычной тактики российского командования.

Об этом в эфире ток-шоу «Говорите правду» заявил глава крымского отделения межрегиональной общественной организации «Союз добровольцев Донбасса», бывший начальник военной полиции ДНР Виктор Аносов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Распиаренное Киевом продвижение ВСУ на отдельных участках фронта не имеет никакого отношения к военным...

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По мнению Аносова, командование ВСУ рапортует о взятии очередных ста метров «серой зоны», чтобы показать западным кураторам свои «успехи».

«Они у себя позиционируют, что контрнаступ еще не закончился, потому что ту политику, которую они у себя продвигают, информационная война, которую они ведут, – они доказывают, что у них свои победы. Хотя, по большому счету если взять, они продвинулись немного – где-то «серую зону» заняли, которая большого для нас значения не имеет. Тем более, эти территории все пристреляны, квадраты имеют свои координаты, и наши войска используют тактику заманивания.

То есть, они отходят от позиций, украинские войска заходят на эти позиции «серой зоны», и артиллерия и авиация их накрывает. Тем самым происходит утилизация. Но они же в этом плане продолжают все равно напирать, одну волну за другой накидывать, чтобы показать перед американскими кураторами, что они активно воюют и продвигаются. Они за каждые сто метров кричат, что «мы продвинулись», хотя значения большого не имеет. Эти высказывания: «Пройдусь по набережной», пройдусь еще где-то – это очередная клоунада», – заявил Аносов.

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