Участник СВО рассказал, как чуть не началась перестрелка между «вагнеровцами» и «ахматовцами»

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Одной из основных проблем российской армии в зоне СВО остается связь, которая обеспечивает взаимодействие подразделений, находящихся рядом.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал путешественник и военкор, отслуживший по контракту в зоне СВО, Григорий Кубатьян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кубатьян рассказал о случае, который едва не привел к трагедии во время его службы.

«Вот, у нас конкретная ситуация – мы находимся в расположении части. Вдруг слышим стрельбу. Город, в котором мы располагались, находится на линии соприкосновения, то есть, туда может прорваться противник. И мы слышим стрельбу. Причем, стрельба серьезная – идут и взрывы, и из пулемета работают, изо всего. Мы решили, что это прорыв, все по боевой подскочили, побежали занимать круговую оборону. Пулями срезает уже листву, в столб прилетело – то есть, где-то рядом стреляют. Мы чуть не начали стрелять в обратную сторону, пытаясь выяснить, что происходит, потому что никто нас не предупреждал о прорыве. А оказалось, что к «Вагнерам» пришло какое-то пополнение, и они решили поучить и просто решили пострелять по каким-то гаражам или каким-то мишеням, но не предупредили нас. Но мы-то, «ахматовцы», рядом стоим, мы не знаем, кто там стреляет, и можем в ответ начать стрелять. И тогда начнется просто война. По-хорошему, надо, конечно, чтобы было взаимодействие более тесное между соседями. Сколько бывало историй, когда кто-то заминирует дорогу или какие-то позиции, не предупредит соседей, потом они идут, на своих же минах подрываются. Так же не должно быть. Чтобы вот этих вещей не было, должна быть координация на уровне командования хорошая. Я надеюсь, что сейчас с этим стало лучше. Хочется верить, что это улучшается», – заявил Кубатьян.