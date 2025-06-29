Участник СВО: Региональные чиновники саботируют программу «Время героев»
Программу по специальному обучению, подготовке кадров для государственной службы и формированию новой элиты РФ «Время героев» чиновники на региональном уровне превратили в междусобойчик.
Об этом в своём видеоблоге заявил участник СВО, подполковник Алексей Селиванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По его словам, в отличие от первого, непредвзятого компьютеризированного этапа, реальный отбор по этой программе абсолютно непрозрачен.
«Сколько бы люди с любым опытом, с боевыми наградами, с множеством дипломов, успешно ни проходили эти электронные этапы, в финал, кого брать на обучение в чиновники, решает закрытое заседание некоего общественного совета. Обычно общественные советы при главах регионов – это удобные для чиновников общественники, которые, естественно, выбирают удобных чиновникам людей. Чаще всего это и бывают сами чиновники…
Огромное количество действующих чиновников оформляют себе удостоверения участников СВО, не попадая вообще на войну, в лучшем случае приезжая в расположение части. Наиболее ушлые оформляют себе и госнаграды. И естественно, эти люди попадают в первую очередь во все эти отборы, и в первую очередь их назначают, потому что они как бы у нас уже являются героями.
В то же время, и добровольцы, и военнослужащие, которые реально поверили в эту программу, люди с образованиями, со стажем, с опытом – им, и мне в том числе, приходит – «спасибо, мы вам перезвоним». Или «вы не прошли отбор общественного совета», которые собрались и порешали там между собой», – сообщил Селиванов.
Он привёл конкретный пример.
«На прошлой неделе общественный совет в Ленобласти собрался и объявил: «Мы завершили программу «Время героев», отобрали несколько человек». Никто не знает, кто это, как победил, по каким баллам и критериям. То есть, такая широко анонсированная программа с большим количеством этапов, которые люди успешно проходили, в итоге оказалась просто междусобойчиком при губернаторе, на котором они определили себе своих же подельников и соратников. Вот и всё», – рассказал подполковник.
Он подчеркнул, что «вопрос не в обиде», а в предательстве президента и России.
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