Участник СВО: Связь террористов с Киевом прослеживается чётко

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Изучение кадров с расстрелом посетителей Crocus City Hall позволяет сделать вывод, что боевики не являются профессионалами. Косвенные признаки позволяют утверждать о связи террористов с Киевом.

Об этом в своем блоге пишет Ростислав Марсов, военкор, бывший участник СВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подготовленные боевики» идут по открытке в развалочку, не разбившись по секторам обзора; Стреляют «от бедра», не целясь; Перезаряжают магазин перед собой, смотря, куда его нужно вставить. Обычные смертники из уязвимой группы, которых вербанули сотрудники всем известной организации. У них на логотипе ещё меч над территорией России возведен. Спящую ячейку разбудили в аккурат после ударов по ДнепроГЭС. Американцы предупреждали, потому что акции этой организации им не нравятся. Поэтому денег на оружие Запада не торопится давать», – написал Марсов.

«Ничуть не сомневаюсь, что будет украинский след. Национальность совсем не играет значения. В рядах ВСУ сейчас боевики со всего мира присутствуют. И как не вспомнить, что Зеленский сегодня проводил Ставку и обещал нам ответ», – указывает политолог Марат Баширов.

«Бороды – стопроцентно для отвлечения внимания на неких ваххабитов. Это дело рук будановской своры. Ципсо сейчас будет активно вкидывать разные наитупейшие вариации на тему «гражданская война в России». Один из террористов снимал на гоупрошку происходящее в прямом эфире для отчета. Посмотрим, кто первый это выложит в сеть», – указывает экс-депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

«США уже начали отмазывать своих украинских марионеток, заявив, что «ужасаются» кадрам из Москвы, но при этом «не видят причастности Украины». Ранее США сами предупреждали об угрозе терактов в России. У властей сейчас будет полный карт-бланш на самые жесткие действия». – уверен обозреватель Борис Рожин.

«Трагедия в «Крокус сити», как бы её сейчас не пытались отвязать от боевых действий на Украине, тем не менее, полностью в эту канву впаяна. И даже если выяснится, что нападавшие это матерые «джихадисты» из запрещённого в России террористического интернационала «ИГИЛ». Но так же совершенно очевидно, что весь это джихадистский сброд прочно курируется британской и американской разведками. И именно они сейчас располагают возможностями работы в постсоветских республиках Средней Азии, не говоря уже о других исламских странах…Так что чьё это «послание», мы отлично понимаем!» – рассуждает военный эксперт Владислав Шурыгин.

Олигарх Константин Малофеев, которого называли одним из спонсоров Русской весны, призывает к решающему удару по Украине.

«После прошлого страшного теракта «Норд-Ост» мы победили в Чечне. Мы готовы победить опять. Давайте дадим мирному населению Украины 48 часов чтобы покинуть города и наконец закончим эту войну победоносным разгромом противника. С использованием всех сил и средств».

Схожего мнения придерживается военкор Евгений Лисицын.

«Методы ведения войны Украины не отличаются от того, что делали банды Басаева и Радуева. Террор против мирного населения – это выбор слабых. Зеленский уже доказал, что у него нет ни совести ни морали. Я не знаю, кто стоит за терактом в «Крокус», но знаю, кому выгодно… Надо выключить Украину. Выключить полностью, без жалости и сожаления отправить Киев в каменный век. Уничтожить весь их в кавычках, офицерский корпус и Зеленского с его офисом. Минусовать их всех».