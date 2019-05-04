Участникам «Бессмертного полка» в Киеве грозят примером Одесской Хатыни

04.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Массовое сожжение противников Евромайдана в Одессе 2 мая 2014 года должно быть примером «общественного сопротивления» враждебным Украине силам, который, при необходимости, будет повторен.

Об этом в эфире телеканала «4 канал» заявил экс-глава УНА-УНСО и лидер запрещенной в РФ праворадикальной группировки «Братство» Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Корчинский в студии обсуждал предстоящее шествие в Киеве «Бессмертный полк» на 9 мая.

«Всё то же самое я слышал в 2014 году: «Не нужна конфронтация, не нужно противодействовать пророссийским силам на Донбассе, в Одессе, даже в Крыму, не нужно обращать внимание, не нужно, чтобы использовали конфронтацию в московской прессе, и т.д.», в результате мы потеряли территории, в результате мы чуть не потеряли весь юг Украины, между прочим. В результате, мы чуть не потеряли ситуацию в Киеве.

Если после 14-го года снова повторяется эта риторика, это означает, что у нас не только граждане, а и даже кандидаты политических наук ничему не научились и не сделали никаких выводов. Я предлагаю очень серьёзно относиться к провокациям, которые устраивают промосковские силы, чрезвычайно серьёзно.

Я думаю, что нужно противодействовать всем провокациям, которые устраивают промосковские силы, всем их пропагандистским и политическим мероприятиям.

Это чрезвычайно важно, если это пока не может делать государство, это должно делать общество. Мы видели, в Одессе ситуацию удалось спасти только благодаря общественному сопротивлению, что, всё-таки, какая-то часть граждан не поддалась на московские провокации и, таки, защитила Одессу от захвата промосковскими силами, потом и московскими силами», – сказал националист.

Начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко также дал письменный комментарий по поводу акции «Бессмертный полк» в Киеве, отметив, что символика, запрещённая законом о декоммунизации, будет изыматься, как и в прошлые годы.

«Мы видим, с учётом политического процесса в стране, что у одной части людей есть некоторые надежды, а у другой – некоторые опасения, что полиция, возможно, будет более лояльно относиться к запрещённым символам. Хочу одних предупредить, а других успокоить, что полиция будет выполнять нормы закона о декоммунизации. Есть символы, которые запрещены, и, как и в прошлом, позапрошлом году, полиция будет их изымать, составлять административные протоколы, принимать профилактические меры», – рассказал глава киевских правоохранителей.