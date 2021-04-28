Участникам эсэсовского марша в Киеве грозит до пяти лет с конфискацией

28.04.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Марш вышиванок в Киеве в честь дня создания дивизии СС «Галичина» является пропагандой нацистской идеологии и подпадает под соответствующую статью УК.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.

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«Пропаганда дивизии СС «Галичина» – это ещё и пропаганда нацистской идеологии. Дивизия СС «Галичина» – это организация, которая была официально запрещена и которая была осуждена Нюрнбергским трибуналом. То есть то, что происходит сейчас в Киеве, является уголовно наказуемым деянием.

Оно подпадает под статью 436.1 статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание при отягчающих обстоятельствах (к которым относится, например, использование средств массовой информации) до 5 лет лишения свободы и конфискация всего имущества. Не надо забывать, что на руках членов этой организации кровь большого количества людей.

Если закон есть, надо его исполнять, рецепт простой. Проблема в том, что этот закон никто не собирается исполнять. Те, кто должны сейчас заводить на участников такой акции уголовные дела, расследовать их преступления, не делают этого, и они уже попадают под другую статью – преступная халатность. Понятно, что пока в Киеве не изменится власть ничего с этим сделать будет невозможно», – сказал Семченко.