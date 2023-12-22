Участники голого шоу Ивлеевой с наслаждением купаются в ненависти со стороны патриотов

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В четверг прошла вторая часть вызвавшей грандиозный скандал «голой» вечеринки, организованной блогером Анастасией Ивлеевой. Если в первый день себя обнажали только «звезды» столичной богемы, то во второй это могли сделать все желающие, если у них были деньги.

Правда, вечеринка началась с опозданием на час, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дело в том, что в клуб «Мутабор», где проходило мероприятие, приехали силовики. Возле клуба собралась толпа, а в интернете попытались разогнать новость про «гонения».

Но силовики лишь изучили записи с камер видеонаблюдения, проверяя заведение на пропаганду. Сотрудники прокуратуры собрали нужные материалы и уехали.

Из «репрессий» стоит упомянуть разве что арест на 15 суток рэпера Vacio, который пришел на тусовку к Ивлеевой в одном носке на причинном месте. Лефортовский суд счел это мелким хулиганством. Также репера обвинили в пропаганде ЛГБТ (деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) и оштрафовали на 200 тыс. рублей.

Ведется проверка заявления общественной организации «Зов народа» на Ивлееву. Блогерша этим крайне довольна.

«Друзья, это, конечно, того стоило. Я обожаю, что почти на каждой моей вечеринке пишут комментарии, что «это разврат, ниже некуда, что они творят, это какая-то бесовщина, сатанина». Хотя, просто люди пришли красивые в красивых нарядах, в полуобнажённых», – написала Ивлеева в американской соцсети.

В защиту сомнительной вечеринки выступила и скандальная тележурналистка Ксения Собчак. В своих соцсетях она благоразумно отмолчалась, но в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь» отказать не смогла.

«Штрафовать людей за то, что они куда-то с голой жопой пришли? В конце концов, это их личное дело и личная жопа. Это было всегда и во все времена. Мир очень разный. В одной его части люди умирают с голоду, в другой – режут друг друга, в третьей летят бомбы, а в четвертой люди в красивых платьях получают премию Оскар. Все это происходит в один момент. И где-то в этой вселенной происходит тусовка Насти Ивлеевой. Практически год Россия жила в большом трауре и ощущении случившейся катастрофы. Максимум, что люди могли себе позволить — это встретиться на кухне и обсудить новости. Но человек так устроен — он не может скорбеть вечно», – паясничала Собчак.

Ей “очень обидно”, что все хотят понравиться так называемому «глубинному народу», а «креативный класс никем не представлен».

Политолог Илья Ананьев считает, что «голая вечеринка» могла быть санкционирована властями.

«Мы все реально считаем Ксению Собчак наивной «дурочкой», которая решила зайти «раздетой» на «голую вечеринку и развирусить фото и видео по всей стране, ведущей тяжелое СВО? Ту Ксению Собчак, которая выросла на глазах президента, талантливый и умный журналист, который прекрасно знает, чем «дышит» Кремль, что он хочет и за что можно «огрести». Президентской кампании нужны эмоции, которые сжали бы в кулак патриотически настроенную часть населения и дали ей «либеральный мешок с песком» для выхлопа дури и пыли. Нужна чёткая граница «наших» и «чужих». Дальше думайте сами», – написал Ананьев в своем тг-канале.

Между тем в Русской Православной церкви ужаснулись мероприятию Ивлеевой.

«Те фотографии, которые распространились публично с этого мероприятия, конечно, вызывают, мягко говоря, непонимание. Потому что представляется пропаганда вседозволенности, нарушения приличий, демонстрация голого тела. На наш взгляд, это является совершенно неуместным, когда идет специальная военная операция. Люди рискуют жизнью на фронте, в то время как определенные личности предаются совершенно инфернальному веселью», — заявил Daily Storm зампред синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Православная журналистка Анна Шафран призывает общественность мобилизоваться и начать массово писать обращения, чтобы участников «голой вечеринки» на приглашали на федеральные каналы, а коммерческие фирмы не заключали с ними рекламных контрактов.

«Читая наши посты, они хихикают, пересылая их друг другу с ехидными комментариями. Им ржачно, у них хайп. Собственно, ради хайпа и скандала вся эта “голая вечеринка” и затевалась. Они так себя ведут, потому что до сих пор им всегда и всё сходило с рук. Это неправильно. Надо с этим кончать – и создать, наконец, максимальные неудобства всем участникам этого Содома. Они больше всего боятся потери денег. Должно стать общественно порицаемым – иметь лицом компании персонажа, нарушающего моральные нормы. Все эти персонажи должны быть в чёрном списке. А если вдруг они появятся где-то – это должно быть максимально дискомфортно для главных редакторов телеканалов и директоров площадок. Обращения со стороны общественности в прокуратуру, следственный комитет и далее по списку», – написала Шафран.

На инициативу уже откликнулся депутат Госдумы РФ Дмитрий Гусев. Он предложил вырезать из эфиров уже отснятых новогодних телепередач участников «голой вечеринки» и направил письма руководителям Первого канала, ВГТРК и НТВ.

«Зачем рекламировать людей за государственный счет, которые говорят одно, а делают другое? Давайте показывать тех, чьи действия не идут вразрез с нашими ценностями. В отснятых программах использовать дипфейки и замену голоса. Из титров спокойно удалить», – написал Гусев.