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Филипп Киркоров заявил, что передаст в помощь пострадавшим от украинских обстрелов жителей Белгорода свой гонорар за участие в новогоднем шоу на телеканале НТВ.

Наблюдатели считают благотворительную акцию артиста попыткой загладить вину за участие в «Голой вечеринке», устроенной Анастасией Ивлеевой (сама она, вопреки прогнозам, Россию не покинула, а проводила каникулы в Питере).

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«Это около 5 миллионов рублей говорят. Мало для Киркорова-то. Понятно, что так Киркоров хочет понравиться властям и патриотической общественности и «вылезти из ямы» после «голой вечеринки». Вот только такой язык такие, как Киркоров, Пугачёва, Галкин и понимают – чем больше их прессовать, тем более гуманными и милосердными они становятся. В общем – жёстче надо, жёстче», – считает политолог Сергей Марков.

Обозреватель Борис Рожин считает, что разового «раскаяния» Киркорову будет недостаточно – артисту надо «брать шефство над одним из «Штормов Z».

«Бедросыч так и не понял, что пока он не запишет ролик в красивом тактикульном наряде на фоне пикапа набитого дронами, тепловизорами и окопными свечами для воюющих подразделений российской армии, его будут и дальше кормить говном», – соглашается радиоведущий Сергей Мардан.

А накануне СМИ сообщили, что Михаил Данилов – учредитель клуба «Мутабор», где проходила «Голая вечеринка», передал приобретенную в Ватикане частицу мощей Николая Чудотворца московскому православному храму, расположенному рядом с Кремлем.

«Источник денег – сомнительный, точно не от продажи бинтов или хлеба. С другой стороны, христианские заповеди призывают прощать грехи, но с покаянием. Мы, правда, его как раз от Данилова и не услышали. Мало кто эту новость воспринял, как искупление. У Данилова, кстати, несколько таких клубов», – замечает политтехнолог Марат Баширов.

Международник Аббас Джума призывает не драматизировать ситуацию с Киркоровым и Даниловым.

«Дескать, все это они делают не искренне, а испугавшись, что их отменят и лишат возможности зарабатывать миллионы долларов. Ну даже если и так. Считаю, что уж лучше пусть помогают фронту, а не поливают страну грязью где-нибудь в Израиле. Как минимум, Киркоров умнее своей бывшей супруги, её кудрявого пса и многих других, решивших, что где-то еще и кому-то еще они нужны», – указал Джума.

Пока что самым пострадавшим из всех участников «Голой вечеринки» оказался горе-рэпер Николай Васильев (Vacio), «прославившийся» нарядом в виде одного носка. Отсидев 15 суток админареста, он получил еще 10 дней, а также повестку в военкомат. Посетивших его правозащитников Николай заверил, что в принципе не возражает против службы в армии, но имеет препятствующее прохождению службы заболевание, зато положительно относится к спецоперации, а также не разделяет ценностей ЛГБТ.

А вот рэпер из Донбасса Аким Апачев предлагает лечить участников «Голой вечеринки» трудотерапией на новых территориях.

«Мне кажется, что ответственность должна быть соизмерима. Каждый участник «голой вечеринки» должен поработать на Новых Территориях. Киркоров пусть бесплатно выступит в Геническе в день начала СВО. Ивлеева поволонтерит в госпитале Донецка. Владелец «Мутабора» пусть возьмет под шефство детский дом в ЛНР. Остальным участникам тоже работа найдется. Трудотерапия – то, что отрезвляет и возвращает к нормальному состоянию. Труд из обезьяны сделал человека. Из Киркорова тоже сделает», – написал Апачев.