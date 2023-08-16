Участники массовой резни сербов заинтересовали Прокуратуру БиГ спустя  31 год

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Прокуратура Боснии и Герцеговины предъявила обвинение 13 исламистским боевикам вырезавшим сербское село Йошаница.

Об этом сообщает «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации издания, уничтожение жителей сербского села Йошаница в окрестностях города Фоча произошло 19 декабря 1992 года, в День Святителя Николая, когда праздновалась его крестная слава. В карательной экспедиции участвовали шесть сотен человек – боевики Армии Боснии и Герцеговины и добровольцы из числа местных бошняков. В самой же Йошанице подразделений Республики Сербской не было – только отряд сельской самообороны.

Командовал нападавшими Заим Имамович, погибший в конце войны и награжденный высшей наградой исламистов – орденом «Золотая лилия». Карателю поставлен памятник на Дуймовском кладбище в окрестностях Сараево и его имя носит казарма в Пазариче.

В результате нападения были убиты 56 жителей села, в том числе 21 женщина и трое детей в возрасте до 11 лет. Самой юной жертве боевиков – Данке Танович было два года, самой старой – Раде Плевальчичу – 90 лет. Своих жертв исламисты убивали преимущественно оружием и различными изуверскими способами.

Тех мирных жителей, что пытались сбежать от расправы в сторону реки, ждала засада из другой группы бошняцких боевиков.

«Они перерезали ему мышцы в нескольких местах – от ступней до ягодиц, перебели ему руки и ноги, чтобы он не мог убежать, порезали лицо, отрезали нос и уши, разбили лоб», – рассказал о мучительной смерти своего зятя в Йошанице врач на пенсии Славко Джорджевич.

Расправившись с селянами, исламисты из Армии Боснии и Герцеговины сожгли их дома и хозяйственные постройки.

Семьи погибших сербов сомневаются в правосудии БиГ, которое неоднократно оправдывало или давало малые сроки исламистским палачам.

«У нас нет доверия к судебной системе Боснии и Герцеговины, мы слишком много раз напрасно надеялись на справедливость», -рассказала «Политике» председатель Республиканской организации семей плененных, убитых бойцов и пропавших без вести мирных жителей Республики Сербской Исидора Граорац.