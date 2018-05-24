Политнавигатор - Новости России и Украины
24.05.2018, Киев, Игорь Петров
  2 271 просмотров
Д.Б., Крым, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина

Участники митинга в Киеве отказались кричать «Путин, подавись!»


У российского посольства в Киеве прошла очередная акция протеста, на этот раз – в поддержку режиссера Олега Сенцова, арестованного в 2015 году в Москве по обвинению в подготовке теракта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Свое мероприятие организаторы назвали «литературно-художественным перформансом» и приурочили его к «одиннадцатому дню голодовки Олега Сенцова».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


Накануне, 20 мая, акцию, посвященную «узникам Кремля», провели в Киеве экстремистские организации С14 и «Союз ветеранов войны с Россией», а 21 мая эту же тему поднимала в Верховной Раде вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Теперь за «узников Кремля» решили выступить не только «активисты» общественных организаций, но и поэты, которые прочитали свои стихи соответствующей тематики.

Религиовед Игорь Козловский, бывший в плену в ДНР, нашел в голодовке Сенцова глубокий смысл.

«Он собирается принести себя в жертву за всех нас. За всех, кто сейчас в таких страшных условиях, безвинно», – сказал он.

В конце своих выступлений все кидали в корзину разрезанную булочку с вложенным силуэтом человечка.

Киев

«Булочки – символ людоедства российской власти и Путина, визуализация того, что сейчас российская власть делает с украинскими узниками. Она их ест живьем. Они не просто там сидят, их едят, каждый день едят. Сейчас едят Сенцова и многих других», – заявил один из организаторов акции.

Он также предложил собравшимся покричать «Путин, подавись!», но, почему-то, лозунг собравшиеся поддержали весьма вяло.

«Я понимаю, что после Майдана голоса немного сели, ситуация тяжелая», – констатировал «активист».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Май 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть