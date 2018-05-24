24.05.2018, Киев, Игорь Петров

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Участники митинга в Киеве отказались кричать «Путин, подавись!»

У российского посольства в Киеве прошла очередная акция протеста, на этот раз – в поддержку режиссера Олега Сенцова, арестованного в 2015 году в Москве по обвинению в подготовке теракта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Свое мероприятие организаторы назвали «литературно-художественным перформансом» и приурочили его к «одиннадцатому дню голодовки Олега Сенцова».

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Накануне, 20 мая, акцию, посвященную «узникам Кремля», провели в Киеве экстремистские организации С14 и «Союз ветеранов войны с Россией», а 21 мая эту же тему поднимала в Верховной Раде вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Теперь за «узников Кремля» решили выступить не только «активисты» общественных организаций, но и поэты, которые прочитали свои стихи соответствующей тематики.

Религиовед Игорь Козловский, бывший в плену в ДНР, нашел в голодовке Сенцова глубокий смысл.

«Он собирается принести себя в жертву за всех нас. За всех, кто сейчас в таких страшных условиях, безвинно», – сказал он.

В конце своих выступлений все кидали в корзину разрезанную булочку с вложенным силуэтом человечка.

Киев

«Булочки – символ людоедства российской власти и Путина, визуализация того, что сейчас российская власть делает с украинскими узниками. Она их ест живьем. Они не просто там сидят, их едят, каждый день едят. Сейчас едят Сенцова и многих других», – заявил один из организаторов акции.

Он также предложил собравшимся покричать «Путин, подавись!», но, почему-то, лозунг собравшиеся поддержали весьма вяло.

«Я понимаю, что после Майдана голоса немного сели, ситуация тяжелая», – констатировал «активист».