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17.03.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Политика, Россия
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Участники митинга в Москве потребовали включения Донбасса в состав РФ

Около 2 тысяч человек – представителей левых партий и организаций, к которым примкнули и оппозиционно настроенные монархисты вроде экс-лидера ополчения Донбасса Игоря Стрелкова, а также священник Всеволод Чаплин, приняли сегодня участие в митинге в Москве, где критиковали правительство РФ за либеральную позицию.

Помимо требований по смене правительства, отмене пенсионной реформы, борьбы с коррупцией, создания независимого суда и т.п., в резолюции содержится требование о признании республик Донбасса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы требуем от властей России официального признания Донецкой народной республики и Луганской народной республики, а также включения данных республик в состав Российской Федерации, если такая воля будет высказана жителями ДНР и ЛНР на референдуме», – говорится в тексте резолюции.

Руководитель московского отделения партии «Другая Россия» Ольга Шорина также заявила о проблеме выдачи на Украину участников Русской весны.

«Зачем выдавать бывших ополченцев? Это просто жесть, просто из-за того, что они не смогли вовремя подписать какую-то бумажку или продлить регистрацию. Этих людей, патриотов Русского мира, которые проливали свою кровь за то, чтобы быть с Россией, пинком под зад выдворяют туда, где их не только посадят, но, возможно, и убьют», – сказала она.

Шорина вспомнила о волонтёре ДНР Ирине Воронцовой, которой ранее ГУ МВД Санкт-Петербурга аннулировало вид на жительство.

«Сейчас под угрозой выдачи находится наш товарищ, Ирина Воронцова. Она занимается политикой с 2000-х годов, она всегда была за возвращение Украины к России, за Русский мир, за общую территорию, за Советский Союз, его воссоединение. Она занималась сбором гуманитарной помощи, боролась украинским фашизмом и национализмом.

И сейчас за то, что она просто поучаствовала 7 ноября в митинге с лозунгом «Ильич проснись, они ох##ли», её хотят отправить на Украину, где её реально могут убить как человека, который давно занимается прорусской политикой», – добавила Шорина.

Напомним, ранее Ирина Воронцова подала заявление на получение статуса беженца, что позволило ей легально остаться в России.

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