Участники протеста в Белграде требовали введения санкций против Черногории

16.03.2020, Белград, Ксения Голуб-Секулович

В Белграде незадолго до введения ЧП прошел очередной крестный ход в поддержку верующих Сербской Православной Церкви в Косово, а также в Черногории, где СПЦ также подвергается гонениям прозападными властями.

Организатором акции по благословению Патриарха Иринея выступил Студенческий клуб Юридического факультета Белградского университета. Для поддержки национального духа были приглашены артисты любительского коллектива – под аплодисменты собравшихся они исполнили традиционный сербский танец-коло.

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Со ступеней одного из старейшего храмов Белграда – собора св. Марка в начале акции к присутствующим обратился председатель студенческого клуба Неманья Вучкович. Он заявил, что его организация в течение двух месяцев проводит подобные шествия.

Одно из требований студентов к властям Сербии – расторжение договора от 2014 года, согласно которому черногорские дипломаты пользуются в качестве своих представительств территорией посольств Сербии более чем в 40 странах мира.

Вучкович также высказал поддержку задержанному на 30 дней по приказу черногорских властей одному из организаторов крестных ходов Миловою Брковичу.

«Участников крестных ходов в защиту святынь в Черногории увольняют, интеллигенции и музыкальным группам из Сербии не разрешают въезд в страну, угрожают правам сербского народа, свободе вероисповедания, планируют изъятие имущества СПЦ», – сказал Вучкович.

Заметим, что будущие юристы активно выступают не только на трибуне, но и пробуют добиться своих целей на правовом поле. Так, студенты передали в парламент страны 15 тысяч подписей граждан в рамках народной инициативы по принятию резолюции об угрозе сербам в Черногории.

Впрочем, в ответе от Миодрага Линты, председателя парламентского комитета по вопросам диаспоры и сербов в регионе, было сказано, что для начала процедуры необходимо собрать еще столько же подписей.