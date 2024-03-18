Участники Русской весны возмущены: Героев игнорируют, привечают непричастных

За 10 лет многие реальные участники Русской весны отодвинуты на второй план и забыты.

Об этом на круглом столе заявил лидер общественной организации «Русский блок» Геннадий Басов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, прошло 10 лет, и история тех событий переписывается основательно. Многие люди появляются, откуда ни возьмись, подают информацию выгодным для себя образом, вешают на себя регалии, требуют ордена и медали. Мне лично они не нужны, но я бы хотел, чтобы отмечали заслуженных людей, которые действительно что-то сделали для нашего города и для Крыма вместе. Я не отделяю Крым и Севастополь в этом процессе – «Русская весна». Но некоторые чиновники забегали, начали говорить, что «Крымская весна», чтобы слово «русский» не звучало. И когда президент сказал «Русская весна», они выдохнули и начали говорить «Русская весна», – напомнил Басов.

По его словам, Крым и Севастополь действовали сообща, в автономии не было такого эмоционального накала, но было сопротивление со стороны сторонников крымско-татарского меджлиса (ныне запрещенной экстремистской организации).

«Я сразу вернусь к такому моменту – мы из Севастополя в Крым постоянно отправляли людей, с первого дня. Когда возникла эта проблема, и Крыму была необходима наша помощь, потому что там не было всё так завязано, как это было в Севастополе, я пришёл к тому же Алексею Михайловичу (Чалому) и говорю: мне нужны автобусы, мы будем отправлять людей в Крым на помощь. Из песни слов не выкинешь, и Алексей Михайлович сказал: меня Крым не интересует. Хотя, справедливости ради, автобусы он давал. И почему мы первый раз поехали на электричке, потому что у нас сначала автобусов не было.

Считал и считаю, что эта помощь была также неоценимой в лице тех людей, которые приезжали из Севастополя и активно участвовали в этом процессе. Были люди, которые в результате столкновения с меджлисовцами получили травмы. Мы оказывали помощь, собирали деньги, отправляли в больницы, но каждый день до самого последнего момента мы постоянно отправляли туда людей, и Севастополь активно принимал участие в общем процессе, который в конце концов привёл Крым и Севастополь в состав Российской Федерации», – отметил общественник.

«Когда мы сегодня отмечаем 10 лет с момента этих событий для каждого из нас – это должно быть таким же глубоким переосмыслением, и, главное, чтобы уже не с точки зрение эмоций, сопоставить последовательность действий. Ведь «Русская весна» началась не 23 февраля 2014 года, а началась ещё в 90-е, когда Русская община собирала огромные митинги, когда люди начинали создавать в городе Севастополе политический русский дух, который в конечном итоге вылился в эту справедливую и, к счастью для нас, удачную революцию», – заключил Басов.

Экс-нардеп Украины Олег Царёв добавил, что участников пророссийского движения украинских времен мало чествуют нынешние власти Крыма, и на фестиваль «Великое русское слово» больше не приглашают.

Олег Царёв

«Мы очень долго боролись за Русский мир. Это было очень непросто при Украине, Константин Фёдорович Затулин был объявлен персоной нон-грата, его не пускали в Крым, не пускали на Украину. Я помню, как меня Цеков (Сергей Цеков, лидер Русской общины Крыма, ныне сенатор) уговаривал быть соучредителем «Великого русского слова», когда им был нужен народный депутат, который при власти Ющенко возьмёт на себя ответственность и будет присутствовать. Как только мы перешли в российский Крым, и меня, и Константина Фёдоровича на «Великое русское слово» перестали приглашать. Зато стали приезжать люди, бороться за русское слово, когда в принципе мы уже победили», – заметил Царёв.