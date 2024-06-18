Участники «саммита мира» обсуждали не украинский план, а ультиматум Путина

На организованном Украиной в Швейцарии «саммите мира» представители иностранных государств в кулуарах обсуждали не «формулу мира» Владимира Зеленского, а предложения, озвученные ранее президентом России Владимиром Путиным.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил экс-советник офиса президента Украины, внесенный Россией в список экстремистов и террористов, Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я общался с несколькими людьми, которые были на этом саммите. Не с нашей стороны, а с европейской и американской. Скажем так, с точки зрения мирного процесса, организация выглядит немножко иначе, чем пытаются подавать. На самом деле, с их слов, в кулуарах обсуждали ультиматум Путина и его реалистичности вообще, предложения Владимира Путина как средство прекратить войну.

Ни у кого никаких иллюзий нет о правильных словах, которые сказал Зеленский «Победа на украинских условиях» и так далее. Это даже не рассматривается. Рассматривается заморозка войны, выход в «серый» сценарий, ни рыба, ни мясо, подпишем, не подпишем – неважно. Важно, чтобы прекратили стрелять. Предложения Путина рассмотрели, понравилось, что он готов на мир, причем немедленное прекращение огня, а не понравилось то, что он выставляет невыполнимые условия», – заявил Арестович.