Участники швейцарского саммита пребывают в восторге, заполучив украинское пушечное мясо – Соскин

Вадим Москаленко.  
17.06.2024 22:37
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Большинству государств, приехавших в Швейцарию на саммит, выгодно использование украинцев в качестве пушечного мяса в войне против России, о чём говорит подписанное коммюнике.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший советник президента Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Большинству государств, приехавших в Швейцарию на саммит, выгодно использование украинцев в качестве пушечного мяса...

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«В Швейцарии все подписали это коммюнике. Так что с Европой – и Мальта, и Сан-Марино, и Монако, и Кипр, и Турция, и Венгрия, Литва, Латвия, Эстония. В общем, все подписали.

То есть с Европой как бы более-менее понятно. Они понимают, что для них это огромная угроза, Российская Федерация и Путин. Их это все очень устраивает, что этому Зеленскому, Ермаку, Арахамии, Стефанчуку и, естественно, этому Шмыгалю очень классно удается использовать украинцев как оружейный материал, пушечное мясо для того, чтобы останавливать сегодня Путина, чтобы он на них не лез», – отметил он.

«И Польша довольна, и все довольны. Думаю, замечательно. И Румыния довольна. И что хочешь можно в этом плане, и использовать Зеленского и Украину по полной программе, что они и делают», – заключил Соскин.

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