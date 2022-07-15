«Участники совещания уничтожены»: Россия официально объяснила удар по дому офицеров в Виннице

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Новости Украины

В доме офицеров в Виннице, по которому вчера был нанесен российский ракетный удар, проходило совещание о передаче Украины очередной порции вооружений стран НАТО.

Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

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«14 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» нанесён удар по зданию гарнизонного дома офицеров в городе Винница. В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолётов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены», – говорится в сообщении.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинская сторона настаивала, что РФ наносит целенаправленно удары по гражданским объектам, обвиняя Москву в терроризме. К сожалению, во время удара по Дому офицеров пострадали мирные граждане, поскольку дом офицеров находился в центре города – среди погибших есть дети. Наблюдатели считают это следствием избранной ВСУ тактики прикрываться населением как «живым щитом».

Между тем, как отмечает политолог Сергей Марков, сегодня «вся пресса стран НАТО пишет о Виннице. Обвиняют Россию в военных преступлениях».

«Те, кто говорит о гражданских жертвах в Виннице и замалчивает значительно большие гражданские жертвы на Донбассе, являются в огромной степени виновниками украинской трагедии и виновниками поэтому всех этих гражданских жертв. Крик о Виннице имеет целью не прекратить войну, а обвинить во всем Россию, дать больше оружия киевскому режиму и разжечь войну ещё больше», – считает Марков.