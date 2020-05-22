Участники уличных боёв в Донбассе от Украины и ДНР рассказали ранее неизвестные подробности

22.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Во время боев за Широкино под Мариуполем в феврале 2015 года, которые закончились «отжимом» поселка киевскими силовиками и формированием новой линии фронта, возникали хаотичные ситуации, которые в полном объеме можно оценить только сейчас, спустя пять лет после этих событий.

Об этом каналу Grey Zone рассказали ветеран ополчения ДНР с позывным Индус и ветеран со стороны Украины с позывным Бон, которые участвовали в одних тех же боях под Широкино, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отметим, что ДНР тогда проводила Дебальцевскую операцию, много сил было оттянуто туда, и фронт ополчения был очень растянут. По данным Индуса, у ополчения с противником «было соотношение в людях примерно один к десяти».

Участникам боев 12-16 февраля 2015 года запомнилась, например, история с «неизвестным» бэтээром.

«Это был уже центр села, улица Советская, там такой продмаг из красного кирпича. И мы [спецполк Нацгвардии Украины], около человек 10, все РПГ-22 россыпью переходим улицу по диагонали. И тут перед нами выкатывается одна «бэха». Мы ее под прицел берем – на «бэхе» нет опознавательных знаков и не стреляет. Думал: «Сейчас пульнешь, а потом будет мучить совесть, что ты какого-то своего убил». Она проезжает мимо и останавливается. По логике – значит свои», – рассказал украинский ветеран Бон.

Он подошел к БТР, а тот развернул на него свою пушку.

«У меня РПГ [на шее] висит и я поднял руки. Вылазит командир машины и просто на меня смотрит. Я спрашиваю: «Вы откуда?». Он: «С Чайки!». Я говорю: «Не знаю Чайки. Танки там есть?». Он говорит: «Два или три». Я говорю: «Все, мы откатываемся к нашим, на Маяк, мы на позиции». Мы проходим мимо этой «бэхи», я оглядываюсь и там надпись – там была надпись, слово и была в нем буква ё с точками. Мне это странным показалось, почему с двумя точками – мы так обычно не пишем», – рассказал бывший ВСУшник.

Когда они пришли на позиции и доложили командиру, что ситуация аховая, но все нормально – «бэха» есть, танки ВСУ есть. «А командир нам: «Какая «бэха»? Там тяжелой техники ВСУ вообще нет». И такая пауза: «Бл###!» В голове не укладывается трагикомичность этой ситуации», – отметил киевский силовик.

Бывший ополченец ДНР Индус подтвердил, что была подобная ситуация.

«Мы поворачиваем на Советскую, тут летит на БТР мой друг со Славянска Ясень. Открывает люк и говорит: «Парни, а что это у нас за желтые опознавательные повязки – это что, спецура?». А мы: «Ясень, а где ты видел желтые повязки?». А он: «Чуть дальше, у школы. Я тормознул, они мне что-то говорили, но я не слышал ничего. Прикурил и поехал». «Ясень, это же «Азов» наступает!». Он: «Как?!!!», – рассказал Индус.

Еще один случай произошел немного позднее – когда джип с украинскими офицерами врезался в памятник советским воинам в центре поселка.

«Навстречу нашему «Уралу» по мосту проскочил джип с двумя офицерами. Мы открыли огонь с двух сторон, они проехали по мосту, развернулись и там уже их достали пулеметчики, и они врезались в памятник», – отметил Индус.

Памятник оказался монументом погибшим воинам в Великой Отечественной войне. После аварии оказалось, что один из погибших офицеров оказался начальником УМВД Киевской области. В разбитой машине ополченцы у них нашли эсэсовские флаги. «Вот они сюда к нашим дедам и попали, наши деды их и добили», – рассказали ополченцы на видео того времени.

В свою очередь, украинец Бон говорит, что это были украинские офицеры.

«Они несколько раз путали поворот – заезд на Маяк и проезд в центр села. Такое было несколько раз, когда был вечер и туман и они проскакивали нужный поворот», – сказал Бон.