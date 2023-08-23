Участнику СВО пытались запретить проинформировать избирателей о своих наградах

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Территориальная избирательная комиссия Александровска в Мурманской области отказала кандидату в местный совет депутатов Рифату Шиндину в просьбе внести в бюллетень сведения об участии в СВО, наличии у него государственных наград и также разместить эти данные на информационном стенде.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Коммерсант».

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По словам Артура Попова, первого секретарь Мурманского обкома КПРФ, от которой выдвигается Шиндин, кандидат обратился в комиссию, поскольку посчитал эти сведения «крайне важными для жителей военного города», уроженцем которого он является. Кроме того, кандидат направил в ТИК фотографию для информационного стенда, на которой он запечатлен в военной форме.

Шиндин ушел на фронт добровольцем в 2022 году, имеет поощрения и грамоты от командования, удостоверение участника боевых действий, за храбрость и героизм награжден медалью Жукова.

Принимая решение об отказе, председатель ТИК сослалась на федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав», где содержится исчерпывающий перечень сведений, вносимых в бюллетень (ФИО, год рождения, место жительства, место работы и субъект выдвижения).

Правда, в этих документах говорится, что объем биографических данных на информационном стенде может быть шире, чем указанный в бюллетене, и его размер устанавливается избирательной комиссией. При этом в положении об информировании избирателей, принятом самой ТИК, среди прочего допускается размещение на стендах информации «биографического характера», включающей сведения о наличии государственных наград.

Шиндин успел подготовить жалобу на действия ТИК, после чего вопрос со стендном был решен.

«Кандидату позвонила председатель комиссии и сообщила, что данные будут размещены на стенде. Хотя мы считаем, что она должна была еще извиниться за черствость», — заявил лидер мурманских коммунистов.

По его словам, комиссия согласилась разместить фотографию Шиндина в военной форме, но попросила «зафотошопить» фон, чтобы он был однотонным.

Действия ТИК раскритиковал электоральный юрист Антон Рудаков.

«Действующие нормы позволяют публиковать на стендах всю необходимую информацию, в том числе о государственных наградах, статусе ветерана боевых действий и проч. Но кандидат, конечно же, обязан своевременно обращаться в комиссию и предоставлять подтверждающие документы. В Мурманской области произошла ошибка, исправлять которую пришлось на достаточно высоком уровне», — говорит юрист.