Участвующие в спецоперации экс-заключенные получили очередные награды

22.10.2022  13:15 (Мск), Москва
Корнеев Матвей.  
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия


В Telegram-канале REVERSE SIDE OF THE MEDAL появились свежие фото и видео с бойцами «ЧВК Вагнера», которые добровольцами пошли на фронт из мест лишения свободы. За особые заслуги отличившиеся получили медали «За отвагу».
«Вагнеровцы» рассказали о том, как обстоят дела в подразделении. Бойцы отметили отличные условия в отряде, а также высокий уровень обеспечения всем необходимым для выполнения боевых задач.

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«ИК-9 Великий Новгород. Пользуясь случаем, хочу передать привет родным, чтобы не беспокоились и ждали – это сильно поддерживает. У меня все нормально, снабжение хорошее. Через три месяца, наверное, буду дома», – рассказал «вагнеровец».

Привлечение бывших заключенных к выполнению боевых задач на фронте – это уникальная практика, реализованная в «ЧВК Вагнера». Военные эксперты отмечают эффективность новобранцев из мест лишения свободы, которые к тому же, крайне редко оказываются в критических ситуациях и попадают в плен.

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