Учебники ЛДНР шокировали Кравчука

05.11.2020, Киев, Ольга Козаченко

Украине нужно думать, как переагитировать на свою сторону пророссийское население Донбасса, которое не желает быть под Киевом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил экс-президент и глава украинской делегации на переговорах в Минске Леонид Кравчук.

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Он рассказал, что общается с бывшими коллегами, которые живут сегодня в ЛДНР.

«Я вам скажу откровенно, у меня есть много знакомых людей, с которыми я раньше работал. Они живут и сейчас в этих районах. Мы с ними иногда встречаемся. Один приносит мне учебники, по которым учатся в школе дети в этих районах сейчас. Там слова «Украина» нет. Там такие выражения … Только негатив об Украине. Возрождаются, восхваляются комсомольские организации», – возмущается политик, сам в прошлом сделавший карьеру в КПСС.

Он сокрушается, что ситуация в Донбассе не изменится сама собой.

«За шесть лет там перекосили сознание этой пропагандой, прежде всего из Москвы, и они живут в другой среде, в другой ситуации, в другом видении жизни в мире, – утверждает Кравчук. – Для этого необходимо будет очень много времени, чтобы сознание направить в реальный жизненный почву. Но это силой не сделаешь. Поэтому я думаю, что здесь будет большая работа».