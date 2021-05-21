Ученики школы, где учился будущий олигарх Ахметов, открыли антифашистский фронт

21.05.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

В Донбассе не работают западные технологии по лишению подрастающего поколения исторической памяти и гордости за подвиги своих героических предков.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Когда западные «партнёры» убедились, что наш многонациональный народ им не победить, они варварски развалили Советский Союз и взялись за воспитание наших детей. Соцсети, Болонская система образования, циничное переписывание истории, пропаганда насилия и «радужных» взаимоотношений – коллективный Запад пошёл по медленному, но верному пути растления молодёжи и превращения её в коллективное бездумное зомби.

Как показала практика, такая метода деградации детей работает, но только не в Донбассе. Донбасская детвора с присущей ей чистотой, верой в добро и справедливость, отстаивает историю Отечества, нравственные ценности, и готовит почву для защиты правды для будущих поколений.

Учащиеся донецкой школы №63, расположенной в посёлке Октябрьский, открыли новый фронт – школьный, и на нём защищают честь своих героических дедов и прадедов – ветеранов Великой Отечественной.

Один из лидеров «Донецкой республики» Алексей Муратов на встрече с учениками школы.

Обратившись в Общественное Движение «Донецкая Республика» за содействием в печати второй части сборника «Не время забывать», ребята сразу же получили поддержку. По-другому и быть не могло: в издании говорится о судьбе 42 ветеранов Великой Отечественной войны, жизнь которых связана с Куйбышевским районом столицы ДНР.

Ребята получили готовые сборники и провели урок памяти. Это их инициатива и их душевный порыв, потому что дети видят, что происходит с их сверстниками из Украины, Литвы, Эстонии, родители которых попались в ловушку блестящей западной «цивилизации»: детвору приучают к агрессии, вражде, пошлости. Исход такого европейского «воспитания» будет плачевным.

Но заниматься патриотической деятельностью в школе №63, к большому несчастью, могут не все учащиеся. Прифронтовая школа осиротела 5 ноября 2014 года… В тот день после уроков мальчишки гоняли в футбол, а ВФУ начали обстрел Куйбышевского района. Двое ребят погибли, многие получили ранения. Для школы потеря парней – кровоточащая рана, которая никогда не зарубцуется. По иронии судьбы мальчики погибли на футбольном поле, построенном известным украинским олигархом, выпускником школы №63 Ринатом Ахметовым.

Многие из тех, кто поддерживает сторону зла, коей являются бездушные украинские вояки, прекрасно понимают, на чьей стороне правда, а на чьей – ложь. Лозунги постмайданной политической верхушки о «суверенности» Украины, её «самостийности» и «незалежности» – утопия. Украина – это инструмент Запада для противостояния с Россией. И точка. На нашей крови и Порошенко, и Зеленский, и их пособники-олигархи отмывали и отмывают миллионы долларов. Это понимают все, и, увы, даже дети.

Желаю всей детворе, которая сегодня несёт такую важную миссию – сохранение истории нашего Отечества, прожить свою жизнь за себя и за погибших парней, которые мечтали стать счастливыми, успешными и образованными людьми. Искренне верю в то, что по окончании школы, ребята прославят и своё учебное заведение, и наш родной Донбасс. У донбасских школьников есть стержень, правильное воспитание, полученное и в семье, и в школе.