«Учения продолжим» – Захарова предложила взглянуть, во что США и НАТО превратили Украину

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Новости Украины

Имея такого соседа, как Украина, нестабильного и накачанного оружием, нет ничего удивительно в том, что Россия проводит военные учения.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С начала года за эти полтора месяца на Украине приземлилось более 40 военно-транспортных самолётов разных стран – США, Британия, Канада, Польша, Литва. В декабре президент США одобрил военную помощь Украине на сумму 200 миллионов долларов. Речь идёт о противотанковых системах, гранатомётах, огнестрельном оружии, боеприпасах и другом обмундировании. По заявлению Госдепа США, всего с 2014 года предоставили Украине военной помощи на 2,7 миллиарда долларов. А за прошлый год – 650 миллионов долларов. А теперь давайте спросим: для чего Россия в этом регионе на своей территории проводит учения? Странно, правда?» – с сарказмом спросила Захарова.

«Соседнее государство, нестабильное, в котором происходят антиконституционные перевороты, причём регулярно. Мало того, страна с внутренним вооружённым конфликтом накачивается оружием на протяжении последних лет. Что же тут странного, что мы проводим учения в этом регионе? Понимая всю непредсказуемость того, что там может произойти, и при этом, понимая, исходя из прошлого, исходя из установок НАТО, что обычно они в таких случаях делают», – добавила представитель МИД РФ.