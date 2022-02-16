«Учения продолжим» – Захарова предложила взглянуть, во что США и НАТО превратили Украину

16.02.2022  19:46 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
Просмотров:
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Запад, нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Имея такого соседа, как Украина, нестабильного и накачанного оружием, нет ничего удивительно в том, что Россия проводит военные учения.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Имея такого соседа, как Украина, нестабильного и накачанного оружием, нет ничего удивительно в том,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«С начала года за эти полтора месяца на Украине приземлилось более 40 военно-транспортных самолётов разных стран – США, Британия, Канада, Польша, Литва. В декабре президент США одобрил военную помощь Украине на сумму 200 миллионов долларов.

Речь идёт о противотанковых системах, гранатомётах, огнестрельном оружии, боеприпасах и другом обмундировании. По заявлению Госдепа США, всего с 2014 года предоставили Украине военной помощи на 2,7 миллиарда долларов. А за прошлый год – 650 миллионов долларов.

А теперь давайте спросим: для чего Россия в этом регионе на своей территории проводит учения? Странно, правда?» – с сарказмом спросила Захарова.

«Соседнее государство, нестабильное, в котором происходят антиконституционные перевороты, причём регулярно. Мало того, страна с внутренним вооружённым конфликтом накачивается оружием на протяжении последних лет. Что же тут странного, что мы проводим учения в этом регионе?

Понимая всю непредсказуемость того, что там может произойти, и при этом, понимая, исходя из прошлого, исходя из установок НАТО, что обычно они в таких случаях делают», – добавила представитель МИД РФ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть