Учения США в Таджикистане: Душанбе шантажирует Россию и Китай

В Душанбе начались и до 20 августа будут проходить командно-штабные учения «Региональное сотрудничество – 22», в которых принимают участие военнослужащие из США, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Монголии, Пакистана и Узбекистана. Помимо этого, подразделения Пентагона и ВС Таджикистана проведут совместные двусторонние полевые маневры в учебном центре Фахрабад.

В посольстве США в Таджикистане дали понять, что прошлогодний поспешный и скандальный вывод американских войск из Афганистана вовсе не означает, что Вашингтон оставляет регион. Более того демонстрируется, что Пентагон всегда готов и будет поддерживать своих стратегических партнеров в Центральной Азии, в которые Госдеп записал уже давно, в первую очередь, Казахстан и Узбекистан.

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На место проведения учений заранее приехали офицеры Центрального командования Пентагона, а также несколько подразделений военнослужащих с боевой техникой, БТР и ударными вертолетами. При этом сама военная фаза, по сообщению американского посольства в РТ, продлится в течение пяти дней с участием данных частей и летательных аппаратов.

Сами американцы называют проходящие маневры «крупнейшими военными учениями США с участием стран Центральной и Южной Азии».

Очевидно стремление Вашингтона, несмотря на имиджевые потери прошлого года, нарастить своё военно-политическое присутствие в регионе, рассчитывая на лояльность правящих элит пяти бывших советских среднеазиатских республик. В свою очередь это еще и демарш по отношению как к самим талибам в соседнем Афганистане, так как учения во многом направлены были против них, так и по отношению к России и Китаю.

В Белом Доме этим как бы говорят, что борьба за влияние и доминирование в Центральной Азии вовсе не закончилась, и Соединённые Штаты вполне способны устроить новый фронт в «мягком подбрюшье» Москвы и Пекина.

Параллельно этому происходит и прощупывание руководства стран Центральной Азии на предмет их возможного отрыва от блока с РФ и КНР, тем более, что тот же Таджикистан, Казахстан и Киргизия являются членами ОДКБ. То есть учения и манёвры являются лишь частью общего плана по постепенному втягиванию армий и ВПК республик региона в орбиту НАТО. Тем более, что работа в этом направлении велась еще с 90-х годов.

Собственно, подобные учения вовсе не неожиданность, так как на разном уровне военные Казахстана и других стран региона принимали участие в совместных маневрах «Степной орёл», «Жардем» и «Баланс-Каяк» вместе с подразделениями США, Великобритании, Турции и других стран НАТО. До начала Covid-19 в мире эти же командно-штабные учения «Региональное сотрудничество» проводились с 2004-го каждый год поочередно в каждой из перечисленных стран, а один раз даже и на территории Америки.

Поэтому это вовсе не новость, а возобновление прежней позорной практики, которая на фоне спецоперации на Украине и американских провокаций на Тайване становится еще более нетерпимой и по своему характеру двурушнической. При этом она реализуется в рамках подписанных соглашений о военном сотрудничестве между республиками ЦА и США. Эти договоры предполагают не только манёвры, но и наличие постоянных «учебных центров» Пентагона, завуалированных баз и инструментов по постепенному вовлечению вооруженных сил в объятия Североатлантического Альянса.

Особенно в этом преуспел член ОДКБ – Казахстан. Там еще с 2008 года в Караганде действует Казахстанский учебный центр специальной программы НАТО «Партнёрство ради мира» (КАЗЦЕНТ). Это единственный дипломированный центр, обучающий военнослужащих стран Центральной Азии по стандартам НАТО.

В РК есть и курс подготовки при кадетском корпусе МО, на котором преподают инструкторы Академии сержант-майоров Сухопутных войск ВС США. Затем – Центр для обучения пограничников стран Центральной Азии при Академия пограничной службы КНБ, органа, высшие офицеры которого приняли участие в попытке январского переворота при участии британских спецслужб. А также специальный Антикризисный учебный центр Национальной гвардии Казахстана в Усть-Каменогорске.

Во всех этих учебных центрах, помимо обмена с американскими и турецкими вузами, проводится обучение военнослужащих армий Таджикистана, Казахстана, Киргизии и Узбекистана. При этом создаётся инфраструктура, выделяется в качестве дара или продаётся военная техника, формируется единая система связи и координации, объединенная с со штабами в Пентагоне и НАТО.

Это, кончено, происходит под прикрытием объединения усилий якобы для совместной борьбы с терроризмом и наркотрафиком, для подготовки участия в миротворческих миссиях и обеспечения безопасности границ, но в действительности делается в целях отработки взаимодействия в рамках единого командования. То есть щупальца англосаксов уже давно и прочно проникли как в правящие элиты, так и в военную сферу бывших советских республик.

При этом уже давно американцы оказывают поддержку военным, пограничникам и спецслужбам Таджикистана, оснащая их техникой и своими средствами связи. Так, некоторые элитные подразделения спецслужб, участвовавших в последних пограничных столкновениях с талибами, были оснащены американским вооружением и БТРами.

В целом же с 1992-го по 2021 год Пентагон оказал военно-техническую помощь Душанбе на общую сумму 330 млн долларов. Прибавьте к этому еще и многочисленную технику, и авиацию вооруженных частей марионеточного проамериканского афганского правительства, сбежавших на территорию Таджикистана в прошлом году.

Интересы в этот момент Эмомали Рахмона и Белого дома даже совпали, так как в Душанбе лелеют идею создания «Великого Таджикистана» за счёт присоединении северных территорий Афганистана, населённых этническими таджиками. А так как ни Москва, ни Пекин подобных авантюристических планов руководства РТ не поддержали, то президент республики решил поиграть с Вашингтоном, шантажируя одновременно этим Россию и КНР.

Именно поэтому Таджикистан военным образом поддерживал с самого начала действия «Фронта национального сопротивления Афганистана», созданного в июле — августе 2021 года в период наступления талибов и состоящего из бывших членов Северного альянса и иных противников исламистского движения «Талибан». Соответственно ударная таджикская авиация бомбила боевые порядки талибов с целью не дать разгромить силы проамериканской оппозиции в Панджшерском ущелье.

Не случайно, что еще в июне перед проведением учений «Региональное сотрудничество – 22» в Душанбе прибыл генерал Майкл «Эрик» Курилла, глава Объединенного центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM), где провёл переговоры с министром обороны РТ и одновременно с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Примечательно, что вояж в столицу республики состоялся сразу же после саммита ОДКБ в Москве, а в целом данный генерал встретился в июне еще и с президентами Казахстана и Узбекистана.

То есть Душанбе стал сейчас во время учений еще и площадкой для проведения переговоров с министрами обороны и высокопоставленными офицерами стран региона, в особенности с посланцами Нур-Султана и Ташкента, как главных стратегических партнёров США. Это усиливает внутреннюю уверенность правящих элит бывших советских среднеазиатских республик усидеть сразу на трёх стульях и продолжать проституированную «многовекторную» политику, что в целом подрывает позиции Москвы и Пекина в Центральной Азии.

Поэтому вполне резонно известный военкор Дмитрий Стешин в своём телеграм-канале задаётся вопросом о подобном поведении «союзников»:

«Простите, а что у нас в стране делают миллионы граждан этого мега-государства? Особенно сейчас? А Рахмон всех устраивает в Кремле, нормал? Так надо?».

На фоне попыток Запада изолировать Москву подобные учения между военнослужащими республики, многим обязанной России, и подразделениями Пентагона действительно вызывают не только недоумения, но и праведный гнев. Наверно наступает тот момент, когда стоит уже поинтересоваться у «братьев», с кем они?