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09.09.2021 22:45 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Авторская колонка, Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Запад, НАТО, Общество, Политика, Россия, Украина
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Учения «Запад 2021» – почему не истерят запад и Украина

Новости УкраиныРоссия и Белоруссия начали стратегические учения “Запад-2021”. Официальная церемония открытия совместных учений прошла на...

Россия и Белоруссия начали стратегические учения “Запад-2021”. Официальная церемония открытия совместных учений прошла на полигоне Мулино в Нижегородской области.

Приветственное слово от министра обороны РФ Сергея Шойгу передал статс-секретарь – заместитель министра Николай Панков. С напутствием к военнослужащим также обратились представители иностранных делегаций, принимающих участие в учениях, в частности Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии.

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Церемонии прошли также на пяти белорусских полигонах, задействованных в учениях.

«Это станет своеобразным сигналом для коллективного Запада в бесперспективности разговора с позиции силы с народами Беларуси, России, Казахстана и других стран ОДКБ. Белорусско-российское учение, как бы его ни преподносили на Западе, является элементом подготовки войск», – сказал руководитель учения, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Белоруссии генерал-майор Виктор Гулевич.

Наблюдатели отмечают относительно спокойную реакцию Запада на нынешние учения, в то время как в прошлые годы они вызывали форменную истерику.

«Поразительная тишина стоит в медиа-поле по поводу этих учений, если сравнивать с тем воем на болотах, который стоял вокруг учений “Запад – 2013” и особенно “Запад – 2017”. Еще одно подтверждение того, что польско-прибалтийская русофобия – явление дирижируемое и инструментальное», – написал у себя в телеграмм-канале шеф-редактор аналитического портала RuBaltic.Ru Александр Носович.

Он полагает, что в прошлые годы Запад разжигал истерику, чтобы дестабилизировать регион, а сейчас обстановка и так неспокойная.

«В 2017 году в Балтийском регионе все было тихо, поэтому оглашенные в Польше, Прибалтике, на Украине (и даже кое-кто в Минске) подняли крик, что российские войска под видом учений оккупируют Белоруссию и двинутся дальше – на Вильнюс, Варшаву и Киев. В 2021 году военно-политическое напряжение в регионе – объективно существующее явление. Из-за миграционного кризиса и в целом вокруг ситуации в Белоруссии. Раздувать на пустом месте истерику вокруг российско-белорусских учений уже ни к чему», – считает Носович.

Не дала истеричной реакции и соседняя Украина.

«Мне кажется, на Украине спокойней относятся. И на это есть причины. 200 тысяч военнослужащих задействовано. Армия у нас 250 с опцией +5%. У нас недавно изменился состав вооруженных сил. Владимир Зеленский с компанией подумали и решили, что мало. Это не может не радовать. С Калининградом мы не граничим – не сильно страшно. С белорусами интересней… Александр Григорьевич говорил, что никаких танков с белорусской территории не будет. Раз с белорусами проходит, как-то спокойней», – сказал в эфире либеральной радиостанции «Эхо Москвы» украинский журналист Роман Цимбалюк.

Между тем, Белоруссия не сочла необходимым пригласить на учения украинских наблюдателей. Как сообщил замначальника Департамента международного военного сотрудничества генерал-майор Олега Воинов, позвали представителей Литовской Республики и Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ.

Приглашения для участия в наблюдении за учением также направлены представителям ряда государств и международных организаций (ООН, Международный комитет Красного креста), представителям военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных при посольствах своих стран в Белоруссии.

Практические учения пройдут с 10 по 16 сентября на девяти полигонах России, пяти полигонах Белоруссии и в акватории Балтийского моря. Всего к учениям привлечено до 200 тысяч военнослужащих, 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков и 240 артиллерийских орудий и РСЗО, 15 кораблей и до 80 самолетов и вертолетов.

В Минобороны подчеркнули, что в отдельных эпизодах учений “Запад-2021” на территории России, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, будут участвовать максимально не более 6400 военнослужащих, поэтому военные наблюдатели от НАТО на них не приглашаются.

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