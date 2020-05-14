14.05.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Медицина, Политика, Россия, США
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Ученому из США стало стыдно за американскую медицину


Значительная часть населения США, особенно в глубинке, не имеет доступа к больницам и качественному здравоохранению.

Об этом в интервью «Российской газете» заявил профессор истории Американского университета Питер Кузник, отвечая на вопрос, может ли пандемия COVID-19 подвести США к здравоохранению для всех, а не только для тех, у кого есть страховка или немалые деньги на поход к врачу.

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«Здесь хотелось бы увидеть реальные перемены. Это просто стыдно, что США, будучи богатейшей страной, не предоставляют медицину всем своим гражданам в качестве базового права», – сказал ученый.

По его убеждению, здравоохранение не должно быть сферой для извлечения доходов, а корпорации не должны наживаться на болезнях и страданиях людей.

«В США на медицину расходуется вдвое больше на душу населения, чем в других развитых странах, а результат от этого намного хуже. В американской глубинке зачастую нет доступа к госпиталям, качественному здравоохранению , а все потому, что там это коммерчески невыгодно. Так быть не должно. Поэтому реформа давно назрела. Сейчас появляется новый шанс и его необходимо использовать», – считает Кузник.

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