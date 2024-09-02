Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

The Sunday Times. утверждает: на Украине обнаружили трудно излечиваемые бактерии-мутанты. Издание рассказывает историю бойца ВСУ, доставленного в Лондон на лечение после ранений. Говорится, что в его ноге обнаружили инфекцию, которую не смог побороть ни один антибиотик, поэтому конечность пришлось ампутировать.

«Различные инфекции в местах ведения боевых действий не являются редкостью, однако ситуация, которая сложилась в Украине, заставила ученых всерьез обеспокоиться. Они заявили, что именно там начали появляться бактерии, которые крайне резистентны к самым сильным антибиотикам и попросту не поддаются лечению», – говорится в материале.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

В ноябре 2022 года врачи больницы Святого Георгия на юге Лондона столкнулись с серьезной проблемой при лечении 35-летнего солдата, эвакуированного с полей сражений на Украине. Первоначально основное внимание уделялось лечению его обширных осколочных ранений, однако ситуация обострилась, когда в глубине его ран была обнаружена опасная бактериальная инфекция.

Реклама

Ситуация омрачилась еще больше, когда врачи осознали, что бактерия, поселившаяся в ране, является не простой и не поддается лечению доступными антибиотиками.

Несмотря на агрессивный режим лечения, включающий пять антибиотиков, инфекция сохранялась в ноге солдата. В отчаянной попытке врачи обратились к колистину, мощному антибиотику с тяжелыми побочными эффектами, но к их удивлению и этого оказалось недостаточно.

В итоге, чтобы спасти жизнь солдата, ему пришлось ампутировать ногу по колено. Этот случай стал словно отчетливым звонком, предзнаменующим растущую опасность антибиотикорезистентных бактерий — проблему, которая повисла над медицинской наукой во всем мире уже на протяжении нескольких десятилетий.

Рост устойчивости к противомикробным препаратам (ПМП), которую эксперты, такие как доктор Люк Мур, консультант по инфекционным заболеваниям в больнице Челси и Вестминстер, часто называют «тихой пандемией», стал неотложной проблемой глобального здравоохранения.

Устойчивые к антибиотикам инфекции, которые раньше были лишь отдаленной проблемой, теперь угрожают эффективности даже рутинных медицинских процедур. Доктор Мур подчеркнул серьезность ситуации, заявив, что если не решить эту проблему, то она может поставить под угрозу всю систему здравоохранения, включая простые хирургические операции и лечение рака, которые в значительной степени зависят от антибиотиков для предотвращения инфекций.

Этот тревожный случай в больнице Святого Георгия далеко не единичен. Сообщения из других стран, таких как Норвегия, Нидерланды и Германия, где также проходили лечение солдаты из Украины, указывают на аналогичную картину высокоустойчивых инфекций.

Исследование, опубликованное в журнале The Lancet Infectious Diseases и проведенное Кристианом Рисбеком, профессором клинической бактериологии Лундского университета в Швеции, выявило тревожные уровни устойчивости к антибиотикам у пациентов, проходивших лечение в украинских больницах. Оно показало, что в девяти из 141 образца бактерии были устойчивы ко всем имеющимся антибиотикам.

«Хаос в охваченных войной регионах, где инфекционный контроль сильно нарушен, усугубляет распространение этих супербактерий, поражающих как солдат, так и гражданских лиц. В основе проблемы лежит способность бактерий быстро эволюционировать и обмениваться генами устойчивости, особенно в условиях частого применения антибиотиков, например в прифронтовых больницах и полевых условиях», – отмечает издание.

Как объясняет Крейг Маклин, профессор эволюции и микробиологии Оксфордского университета, чрезмерное использование антибиотиков ускоряет этот эволюционный процесс. В больницах, где инфекции — обычное дело, частое использование антибиотиков создает идеальные условия для развития и распространения устойчивых бактерий. Эта проблема, которая раньше была редкостью, становится все более распространенной с ростом числа назначений антибиотиков.