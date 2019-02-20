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20.02.2019, Севастополь, Виктор Орлов
 
Крым, Наука, Россия, Украина, Экология
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Ученые назвали меры борьбы с украинской блокадой Крыма

Для ликвидации дефицита воды, возникшего в Крыму в результате украинской блокады, необходимо предпринять ряд мер по реконструкции инфраструктуры на полуострове.

Об этом в интервью «Российской газеты» заявил кандидат геолого-минералогических наук Дмитрий Новиков, возглавляющий группу ученых, которые изучают варианты решения водной проблемы Крыма.

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Эксперт напомнил, что сейчас предлагаются такие дорогостоящие мегапроекты, как прокладка в Крым водовода из реки Кубань или строительство опреснительного завода, который будет получать энергию с плавучей АЭС.

Однако есть сценарии, требующие меньших расходов.

«Анализ ситуации в районе Севастополя показал, что водозаборы подземных вод используются в лучшем случае на половину мощности. Чтобы задействовать резервы, нужно заменить устаревшее оборудование на работающих скважинах и пробурить новые. Конечно, потребуются значительные средства, но это сотни миллионов, а не десятки миллиардов рублей на создание водоводов или плавучей АЭС», – сказал Новиков.

По его словам, например, в Чернореченском водохранилище Севастополя можно уменьшить потери влаги. Например, бульдозерами насыпать валы грунта на мелководье – так, чтобы водохранилище стало глубже, а его поверхность уменьшилась – тогда испарение влаги значительно снизится.

«По мнению сибирских ученых, в Крыму достаточно собственных ресурсов, чтобы обеспечить жителей полуострова питьевой водой, но для этого необходимо навести порядок во всех сферах. Для каждого района полуострова можно найти свои источники снабжения влагой: где-то это будет артезианская скважина, откуда можно брать подземные воды, где-то водохранилище, где-то опреснительная установка», – резюмирует издание.

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