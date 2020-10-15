Ученые призывают туристов ограничить поездки в Крым ради экономии воды

15.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Есть несколько ранее непрогнозируемых факторов, оказавших влияние на проблемы с водоснабжением Крыма, которые остро проявись в этом году.

Об этом «Московскому комсомольцу», передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказал руководитель АО «Лаборатория глубокой очистки воды», доктор технических наук Александр Смирнов:

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Во-первых, в этом году жаркое, безводное лето. Кроме того, пандемия коронавируса вынудила население совершенно перестроиться. Крым оказался одной из немногих точек, куда большое количество людей смогли поехать отдыхать. В результате, на малой площади неожиданно скопилось огромное количество людей, существенно больше чем приезжает обычно, да еще и в засушливый сезон. Наложение этих вещей не прогнозировалось», – сказал Смирнов.

По его словам, невозможно предсказать, что будет с дождями и эпидемиологической обстановкой, а потому и власти Крыма и, федеральное руководство двигается в двух направлениях: изыскание определенных источников, которые раньше не были задействованы, с возможностью получения оттуда дополнительной воды, и введение определенного режима водопользования.

«При таком количестве потребителей, прежде всего приезжих, требуется соответствующий элемент порядка. Режимы нормирования потребления воды – совершенно нормальная ситуация. Люди также должны понимать, что в этом году на полуострове сложно, и либо отказываться от поездок, либо сокращать их продолжительность», – призвал ученый.

Он отметил, что предпринимаются серьезные усилия, чтобы создавать дополнительные источники воды, в том числе с помощью опреснения, но есть определенные сложности.

«Во- первых, Россия – не Арабские Эмираты и у нас это направление не сильно развернуто. Хотя некоторый опыт по созданию опреснительных станций есть, но этот процесс не очень быстрый, требуется время на проектирование, монтаж и так далее.

В целом же стратегия и тактика, которая ведется властями по решению этого вопроса, абсолютно правильная, адекватная и соответствует обстановке. Никаких чрезвычайных мероприятий там нет. Меры, которые принимаются, устойчивые. Никаких рисков я не вижу. Но, конечно, требуются усилия и сознание людей, особенно приезжих, для разумного потребления воды», – резюмировал Смирнов.