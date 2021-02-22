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22.02.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Великобритания, Дзен, Наука, Образование, Россия, США
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Ученые в ужасе: В университетах Запада начали преподавать астрологию


В англоязычных странах стремительными темпами растет популярность различного рода лженаук.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевский журнал «Новое время».

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Отмечается, что по статистике поисковых запросов Google в 2020 году популярность запроса «астрология» в англоязычном мире достигла своего пикового значения за последние пять лет.

«А американский веб-сайт для поиска локальных провайдеров услуг Yelp в своем отчете Economic Impact Report отметил, что в марте 2020 года популярность раздела эзотерических сервисов выросла на 140 %. Как раз тогда Соединенные Штаты оказались в эпицентре пандемии COVID-19 и более стремительным ростом спроса на свои услуги могли похвастать разве что няни и фитнес-тренеры», – говорится в материале.

При этом в ряде ряд западных вузов начали предлагать своим студентам

изучать космологические верования и практики.


«Например, в Уэльском университете Тринити-Сент-Дэвид в Великобритании преподают курс Культурная астрономия и астрология. Там студенты знакомятся с антропологическими, историческими и культурными предпосылками человеческой веры в связь с космосом и влияние звезд на судьбу», – пишет журнал.

По мнению британского эксперт в сфере поведенческих наук Дилана Эванс, Эванса, астрология как псевдонаука не должна быть частью академического мира.


«Я в ужасе от того, что в некоторых университетах сейчас преподают и изучают астрологию, ведь университеты обязаны бороться с дезинформацией», — говорит Эванс.

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