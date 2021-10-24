Ученые: Запад навязывает России Крымскую войну 2.0

24.10.2021 18:08 (Мск), Москва, Елена Острякова

Из шести стран Черноморского региона только частично признанная Абхазия может частично считаться союзником России.

Об этом заявил директор Института истории филиала Крымского федерального университета Ярослав Иваниченко на научно-практической конференции «Черноморское сотрудничество-2021», которая прошла в Севастопольском государственном университете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Болгария, Румыния и Турция – члены НАТО, Грузия и Украина проводят антироссийскую политику. После присоединения Болгарии и Румынии к Евросоюзу и НАТО, эти организации рассматривают Черное море как свое внутреннее. В результате чего оно стало одним из самых взрывоопасных регионов в мире, где возрастает напряжение не только между прибрежными государствами, но и мировыми державами. Последствия этих конфликтов непредсказуемы», – сказал Иваниченко.

По его мнению, одним из ключевых проектов США, переносящих сферу своих интересов все ближе к границам России, является проект Триморье, известный как «Балто-Адриато-Черноморская инициатива» (БАЧИ).

«Проект Триморье направлен против России и ставит целью создание санитарного кардона в военно-политическом пространстве Восточной Европы. Его цель – не просто противодействие влиянию России и Китаю, а превращение это пространства в поле будущей войны», – считает эксперт.

С ним согласен заведующий кафедрой «Политические науки и философия» СевГУ Александр Ирхин.

«Запад навязывает России в Черноморском регионе Крымскую войну 2.0. Сохранение Россией статус-кво после распада СССР воспринимается на Западе как евро-атлантическое наступление, которое необходимо остановить. Единственное, что внушает оптимизм – то, что Россия не является основной целью для западного сдерживания. Крым может спасти сценарий «Дракон, пожирающий орла», в котором сталкиваются китайский проект глобализации и противодействующие ей США», – сказал Ирхин.

Целью конференции было создание постоянно действующей экспертной площадки для обсуждения и выработки механизмов преодоления возникающих в регионе вызовов и угроз, обмена мнениями и содействия развитию и процветанию Черноморского региона, Крыма и Севастополя как неотъемлемой части РФ.