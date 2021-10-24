Ученые: Запад навязывает России Крымскую войну 2.0
Из шести стран Черноморского региона только частично признанная Абхазия может частично считаться союзником России.
Об этом заявил директор Института истории филиала Крымского федерального университета Ярослав Иваниченко на научно-практической конференции «Черноморское сотрудничество-2021», которая прошла в Севастопольском государственном университете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Болгария, Румыния и Турция – члены НАТО, Грузия и Украина проводят антироссийскую политику. После присоединения Болгарии и Румынии к Евросоюзу и НАТО, эти организации рассматривают Черное море как свое внутреннее. В результате чего оно стало одним из самых взрывоопасных регионов в мире, где возрастает напряжение не только между прибрежными государствами, но и мировыми державами. Последствия этих конфликтов непредсказуемы», – сказал Иваниченко.
По его мнению, одним из ключевых проектов США, переносящих сферу своих интересов все ближе к границам России, является проект Триморье, известный как «Балто-Адриато-Черноморская инициатива» (БАЧИ).
«Проект Триморье направлен против России и ставит целью создание санитарного кардона в военно-политическом пространстве Восточной Европы. Его цель – не просто противодействие влиянию России и Китаю, а превращение это пространства в поле будущей войны», – считает эксперт.
С ним согласен заведующий кафедрой «Политические науки и философия» СевГУ Александр Ирхин.
«Запад навязывает России в Черноморском регионе Крымскую войну 2.0. Сохранение Россией статус-кво после распада СССР воспринимается на Западе как евро-атлантическое наступление, которое необходимо остановить. Единственное, что внушает оптимизм – то, что Россия не является основной целью для западного сдерживания. Крым может спасти сценарий «Дракон, пожирающий орла», в котором сталкиваются китайский проект глобализации и противодействующие ей США», – сказал Ирхин.
Целью конференции было создание постоянно действующей экспертной площадки для обсуждения и выработки механизмов преодоления возникающих в регионе вызовов и угроз, обмена мнениями и содействия развитию и процветанию Черноморского региона, Крыма и Севастополя как неотъемлемой части РФ.
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