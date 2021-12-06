Ученый-генетик: Новый штамм коронавируса может быть связан со СПИДом

06.12.2021  12:59 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Африка, Дзен, Медицина, Происшествия, Россия


Не исключено, что коронавирусный штамм «Омикрон» мог сформироваться среди миллионов людей, зараженных ВИЧ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков, отвечая на вопрос, почему все так боятся нового штамма, о котором еще толком ничего неизвестно.

Не исключено, что коронавирусный штамм «Омикрон» мог сформироваться среди миллионов людей, зараженных ВИЧ. Об...

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«Действительно, научных исследований по этому штамму пока нет. Но в странах, где он сформировался, очень высокий уровень ВИЧ-инфекции. В некоторых больны 60% населения. В силу этого у таких людей заторможенный иммунный ответ, и поэтому «Омикрон», как общеафриканский продукт, имеет так много мутаций», – объяснил ученый.

Он обратил внимание, что Африка по количеству человек не уступает Индии, где сформировался бушующий сейчас в России штамм «Дельта».

«Только в Африке всё еще осложняется большим количеством людей с подавленным иммунитетом. То есть «Омикрон» мог сформироваться среди миллионов людей, зараженных ВИЧ. Кроме того, там много, думаю, миллионы, лечатся от СПИДа с помощью высокоэффективной ретровирусной терапии. И может статься, что «Омикрон» сформировался таким образом, чтобы уходить и из-под нее. Поэтому он действительно может быть высококонтагиозным, высокопатогенным и еще обходить адаптивный иммунитет после вакцинации», – предупредил Волчков.

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