Ученый из Севастополя получил престижную премию по физике

05.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Исследование группы российских учёных, в составе которой работал севастопольский физик, доктор электротехники наук Алексей Чалый, получило престижную научную премию имени Б.П. Константинова, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает издание «Форпост» со ссылкой на официальный сайт учредителя премии – Санкт-Петербургского физико-технического института им. академика А.Ф. Иоффе.

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Премия присуждена за исследования вакуумной дуги и их использование при разработке вакуумных выключателей для высоковольтных энергосистем. Они велись на базе лаборатории физики низкотемпературной плазмы ФТИ в течение 10 лет.

Заведующий лабораторией Сергей Школьник, также входящий в число авторов исследования, отметил, что работой в значительной степени руководил доктор электротехнических наук Алексей Чалый.

Физико-технический институт им. академика А.Ф. Иоффе (Физтех) — один из крупнейших научно-исследовательских институтов России.