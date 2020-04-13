Ученый: Коронавирус останется навсегда, но паниковать не стоит

13.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Нет никаких оснований полагать, что коронавирус нового типа, вызывающий заболевание COVID-19, покинет человеческую популяцию.

Об этом в интервью, опубликованном «Комсомольской правдой», заявил академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев, отвечая на вопрос, когда же человечество победит новый вирус.

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«Одно дело – победить вирус. Другое дело, что вирус останется в человеческой популяции, – ответил академик. – Дело в том, что никаких оснований нет считать, что он каким-то образом нашу человеческую популяцию покинет. За все это время, что мы боролись с вирусными инфекциями, пока удалось полностью уничтожить только одно вирусное заболевание – натуральную оспу. Для этого понадобились усилия всего мира, согласие, хорошая вакцина», – говорит Зверев.

Он напомнил, что к моменту ликвидации оспы заболеваемость ею уже была не всеобщая, а только в отдельных регионах.

«Так вот та натуральная оспа, которая была, больше никогда не вернется. Потому что нет людей, которые бы ею болели в той или иной форме. А что касается коронавируса, то полностью его уничтожить не удастся никак, учитывая то, что нет ни специфических лекарств, ни вакцины пока», – подчеркнул ученый.

Также академик обращает внимание, что к счастью для человечества коронавирус – это не вирус натуральной оспы.

«Даже не грипп по своей тяжести. Популяция не вымрет. Популяция приобретет к этому вирусу иммунитет. В результате переболеет процентов семьдесят населения. В основном в легкой форме. Некоторые перенесут это вообще бессимптомно. Дальше все будет зависеть от того, какой выработается к этому заболеванию иммунитет. Будет ли он продолжительный или короткий. Тогда можно будет прогнозировать другие вспышки. Но периодически люди будут болеть. Но не будет такой эпидемии, как сейчас. Главное – справиться в текущем моменте», – считает вирусолог.

Он прогнозирует, что в итоге, как показывает опыт других инфекций, переболеет процентов 70 населения.

«Главное, чтобы это было растянуто по времени, чтобы медицина не захлебнулась в тех пациентах, которым нужна такая специализированная помощь», – резюмировал Зверев.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ряд известных западных ученых и медиков призвали не драматизировать ситуацию с коронавирусом и не раздувать глобальную панику.