Ученый МГУ: Тоскующие по дружбе с Западом должны уйти – или их сметёт история

Чиновникам, до сих пор тоскующим о временах «дружбы с Западом», пора отойти от дел, – в противном случае они будут сметены, исходя из логики исторических процессов. Такое мнение на «Соловьёвских чтениях» высказал доцент филиала МГУ в Севастополе Андрей Ставицкий.

«Вся структура управления страной, приоритет экономики, вся мотивация была нацелена на вхождение РФ в состав Запада. Но прежние смыслы не просто поставлены под сомнение – они оказались несовместимы со всем, что концептуально России сейчас… Наша система плохо приспособлена к такого рода испытаниям, несмотря на то, что пока работает. Нагрузки на неё будут расти. Как она себя поведёт в новых условиях – неизвестно. Исторический опыт показывает: обычно элиты оказываются менее всего готовы к этому. Поскольку, с одной стороны, они готовились под иные отношения, с другой – не соответствуют мотивации, когда сохранить всё, как есть, любой ценой, оказывается для них важнее необходимости перемен, даже если они являются жизненно важными для страны», – указал ученый.

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«Подчеркну: скорость перемен не означает, что они должны быть радикальными – они должны быть качественно иными. Ведь предстоящие глобальные перемены с переходом на новый техноуклад по определению носят качественное иной, а, значит, революционный характер. Технологические революции могут сопровождаться революциями социальными, которые не обязательно возникают там, где плохо живут, а там, где внутренние противоречия достигают максимума и не оправдывают социальные ожидания», – напомнил Ставицкий.

«Но я верю в созидательную роль России, верю в то, что здоровые силы рано или поздно консолидируются, и смогут повлиять на общее развитие. История даёт для этого основания. Однако, когда и какой ценой это будет достигнуто, пока не ясно. Возможно, данная идея выглядит оппозиционно. Однако с учётом, что в России повестку действий власти каждого последующего цикла формирует оппозиция предыдущего, я думаю, что стоит к этому прислушаться».