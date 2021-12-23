Ученый: Нацизм в Латвии хуже, чем сто лет назад

23.12.2021  18:53 (Мск)
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Дзен, дискриминация, нацизм, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, русофобия, Скандал, Цензура


Латвия во второй раз за последние сто лет переходит под контроль нацистских политиков, а раскол в стране усиливается.

Об этом на видеоконференции членов Совбеза ООН по «формуле Арриа» заявил директор Балтийского центра исторических и социально-политических исследований Виктор Гущин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Латвия во второй раз за последние сто лет переходит под контроль нацистских политиков, а...

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По словам Гущина, с 1990-го года в Латвии началось оправдание нацистских преступлений и реабилитация коллаборационизма, а после прихода к власти праворадикалов в 2011-м году – этот процесс усилился.

«В 20-м веке Латвийская республика дважды ступала на путь строительства недемократического государства. Первый раз после государственного переворота 15-го мая 1934-го года, второй раз после 4-го мая 1990-го года, когда основой развития Второй Латвийской республики стали отказ от соблюдения норм международного права, ликвидация всеобщего избирательного права, возрождение политики строительства Латвии для латышей и насильственная ассимиляция национальных меньшинств, а также обеление, политическая и историко-культурная реабилитация нацизма и нацистского коллаборационизма…

С 2011-го года политическое развитие страны определяет «Национальное объединение». Это союз крайне правых политических партий… Следует признать, что национальная политика в Латвии носит сегодня более радикальный характер, чем в период до 1940-го года.

Одновременно латвийское государство проводит курс на политическую и историко-культурную реабилитацию нацизма и нацистского коллаборационизма. Эта политика привела уже к расколу по национальному признаку в Латвийской республике. И эта ситуация раскола в дальнейшем будет углубляться», – заявил Гущин.

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